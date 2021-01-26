3689 عقد زواج في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي 3689 معاملة لإجراء عقود الزواج على مستوى الإمارة خلال العام الماضي، وتنوعت العقود بين عقود داخلية بمقر الدائرة، وعقود خارجية عبر المأذونين الخارجيين، وذلك منذ بداية عام 2020 حتى منتصف ديسمبر الماضي.

لافتة إلى استمرار تقديم الخدمات المتعلقة بعقود الزواج عبر القنوات المعتمدة، سواء بالحضور شخصياً إلى مقر قسم عقود الزواج لإجراء العقد من قبل المأذون الداخلي، أو حجز موعد مع المأذون الخارجي، عن طريق الموقع الإلكتروني، أو التواصل مع مركز الاتصال.

يشار إلى أن قسم عقود الزواج في إدارة الكاتب العدل والتوثيق، يوفر خدمات أخرى عدة، تشمل الرد على أي استفسارات أو تساؤلات بشأن الزواج لجميع الجنسيات، فضلاً عن تقديم محاضرات توعوية، تعتمد على إرشاد وتوجيه وتوعية المقبلين على الزواج لمساعدتهم على بناء أسرة مستقرة، إذ تنظم المحاضرات مع إدخال البيانات من المأذون الشرعي في المبنى الرئيس للدائرة، لتعريف الخاطبين وأسرتيهما بقواعد الزواج السعيد.