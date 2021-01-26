«قضاء أبوظبي»: 343 خدمة قضائية وعدلية ونيابية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إطلاق دليل الخدمات للعام 2021 عبر نظام المحفظة الرقمية لخدمات حكومة أبوظبي، موضحةً أن الدليل المستحدث يتضمن أكثر من 343 خدمة، تشكل طلبات الحلول والبديلة والتقاضي من المحاكم وإدارة التنفيذ نحو 36% من هذه الخدمات، ثم 27% للخدمات العدلية و 15% لخدمات النيابة العامة، وتتوزع النسبة المتبقية على الخدمات القضائية والإدارية الأخرى.

من جهته أكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق الدليل يأتي في إطار رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في التميز والفعالية وتقديم خدمات عالمية الجودة، وذلك من خلال دراسة احتياجات المتعاملين من الخدمات والعمل على تطويرها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة.