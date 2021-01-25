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الامارات | محمد بن راشد يطلق السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أطلقنا رفقة أخي الشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية ... سياسة ومبادرات ومناهج وسلوكيات .. تهدف لحماية أبنائنا في حياتهم الرقمية .. والتي يقضون فيها أوقاتاً أكثر من الحياة الواقعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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