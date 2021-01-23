الامارات | من هو موظف المترو الذي أشاد به محمد بن راشد؟

شكرا لقرائتكم خبر عن من هو موظف المترو الذي أشاد به محمد بن راشد؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقت الإمارات اليوم الموظف في هيئة الطرق والمواصلات في دبي المواطن عبدالله على القصاب بعد أن حظي بإشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأعرب عن سعادته بمشاركة سموه، لقصته التي نشرتها الصحافية آشلي ستيوارت على "تويتر" مثنية على مساعدة القصاب لها خلال استخدامها مترو دبي.

وعبّر القصاب عن فرحته الكبيرة باهتمام سموه بالقصة ما يدل على اعجابه بتصرفه والتزامه كموظف حكومي بتقديم المساعدة للآخرين.

وكانت الصحافية حسب ما روى القصاب، قد توجهت بسؤاله عن المساعدة بعد ان اكتشفت انها نسيت محفظتها في المنزل، كما وجدت بطاقة نول الخاصة بدفع رسوم التنقل بالمترو من غير رصيد، لتطلب منه حل مشكلتها.

وأفاد القصاب انه لم يتردد في مساعدتها ودفع قيمة الرسوم بالنيابة عنها، لا سيما وان تلك المواقف تحدث من حين الى آخر، مؤكدا انه يشعر بارتياح حين يساعد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة في لحظة ما.

وقال القصاب أنه تعلم من صغره على حب الناس ووجوب مساعدتهم، وانه تربى على تقديم العون لأي شخص بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه ومركزه، مؤكدا أن "هذه هي اخلاق عيال زايد" الذين تربوا على العطاء وتقديم العون للآخرين.

وقال القصاب انه غالبا لا يحب ان يذكر ما يقوم به من مساعدة للآخرين لأنه يعتبر ذلك امرا طبيعيا وبسيطا، وأن تصرفه فعل خير يجب عدم التفاخر بالإعلان عنه، مضيفا انه تفاجئ بنشر الصحافية للقصة.

ويعمل القصاب البالغ 20 عاما في قسم مساعدة المتعاملين في محطة مترو أبراج الإمارات، وأعرب عن حبه لعمله لما فيه من تفاعل يومي مع أفراد المجتمع اذ يتطلب عمله القيام بكل ما يلزم لتسهيل استخدام الركاب لخدمة المترو وحل أي مشكلة تواجههم خلال وجودهم في موقع المحطة.

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