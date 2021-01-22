الامارات | الإمارات تتصدر العالم في مكافحة «كورونا» بـ 24 مليون فحص

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدر العالم في مكافحة «كورونا» بـ 24 مليون فحص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، استمرار تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في إجمالي عدد الفحوص الاستباقية للكشف عن فيروس كورونا مقارنة بعدد السكان، وإجمالي الجرعات اليومية من لقاح «كوفيد- 19»، إذ بلغ عدد الفحوص 24 مليوناً و203 آلاف و766 فحصاً، فيما بلغ عدد جرعات اللقاح التي قدمت حتى أمس مليونين و339 ألفاً و78 جرعة.

وتفصيلاً، عكست الإحصاءات الصادرة عن الوزارة أن الإمارات استطاعت أن تكون مثالاً يحتذى في التصدي للأزمة، وتعاملت مع الوباء باستراتيجية متكاملة، ما أسهم في الحد من انتشاره، والتقليل من تأثيره في جميع قطاعات الدولة.

وأكدت الوزارة أن النجاح في تحقيق معدل عالمي قياسي في توزيع اللقاح لكل 100 شخص من السكان، يؤكد نجاح الحملة الوطنية لتلقي لقاح «كوفيد-19»، والاستجابة الكبيرة التي تشهدها من كل أفراد المجتمع.

كما يعكس الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات اللقاح خلال فترة بسيطة، الجهود الاستثنائية في التعامل مع أزمة جائحة «كورونا»، وتضافر الحكومة ومؤسسات الدولة، وخط دفاعنا الأول، من أجل توفير لقاح «كوفيد-19» للسكان في مختلف مناطق الدولة.

وأظهرت أحدث مستجدات بيانات «كوفيد-19» في الإمارات أن إجمالي عدد الفحوص الاستباقية للكشف عن «كورونا» بلغ 24 مليوناً و203 آلاف و766 فحصاً، بمتوسط 244 ألفاً و719.8 فحصاً لكل 100 ألف نسمة، وبلغ معدل الإصابات الإيجابي 2.1%، فيما بلغ إجمالي الإصابات 270 ألفاً و810 حالات، بمتوسط إصابات 2738.1 لكل 100 ألف نسمة.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة 243 ألفاً و267 حالة، بمعدل 2459.6 لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ عدد جرعات لقاح «كوفيد- 19» المقدمة مليونين و339 ألفاً و78 جرعة، بمعدل 23.65 جرعة لكل 100 شخص.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس «كوفيد- 19»، بلغ 776 شخصاً، بمعدل 7.8 لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ معدل الوفيات من إجمالي الإصابات 0.3%. كما بلغ إجمالي الحالات النشطة التي لاتزال تتلقى العلاج 26 ألفاً و767 حالة، بمتوسط 270.6 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وبينت الإحصاءات أن متوسط الفحوص التي أجريت خلال الأيام السبعة الماضية (حتى أمس)، بلغ 159 ألفاً و386.9 فحص يومي، بمعدل 1611.5 لكل 100ألف نسمة.

وبلغ معدل الإصابات الإيجابي 2.2%، فيما بلغ متوسط الإصابات اليومية في الفترة نفسها و3490.6 إصابة، بمعدل 35.3 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ متوسط حالات الشفاء اليومية 3 آلاف و468.4 بمعدل 35.1 لكل 100 ألف نسمة. وبلغ متوسط الوفيات خلال الأسبوع الأخير 6.1 حالة، 0.1 لكل 100 ألف نسمة، ومعدل الوفيات من الإصابات0.2%.

مازلت ملتزماً

دعت الوزارة أفراد المجتمع المؤهلين للحصول على لقاح «كوفيد-19» إلى مواصلة الإقبال على مراكز تلقي اللقاح المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، لدعم الحملة الرامية لتطعيم أكثر من 50% من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان صحة وسلامة الجميع.

وأطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) حملة «أخذت اللقاح ومازلت ملتزماً»، مشيرة إلى أن أخذ اللقاح من خلال التطعيم هو الطريقة الأكثر أماناً وفعالية لحماية الشخص نفسه ومن حوله من الإصابة بالعدوى، والحدّ من انتشار «كوفيد ـ 19».

وشددت على أهمية الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لـ«كوفيد- 19» لمنع انتقال العدوى.

50 %

من سكان الدولة مستهدفون بالتطعيم خلال الربع الأول من العام الجاري.

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