الامارات | الإمارات تسجل لقاح "سبوتنيك" الروسي للاستخدام الطارئ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل لقاح "سبوتنيك" الروسي للاستخدام الطارئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل لقاح فيروس "كوفيد-19" الروسي " سبوتنيك " للاستخدام الطارئ كجزء من جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لضمان زيادة مستويات الوقاية من الوباء، وتوفير جميع الأدوات اللازمة لضمان صحة المواطنين والمقيمين في الإمارات، وهو ثالث لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.

يأتي هذا القرار بعدما أظهرت نتائج الدراسات أن اللقاح فعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام، ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين.

هذا وقد استضافت دولة الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح، والذي تم تطويره من قبل معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ووزارة الصحة في جمهورية روسيا الاتحادية.

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