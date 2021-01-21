الامارات | 3506 إصابات جديدة بـ «كورونا».. وتقديم 96 ألف جرعة لقاح

شكرا لقرائتكم خبر عن 3506 إصابات جديدة بـ «كورونا».. وتقديم 96 ألف جرعة لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 162 ألفاً و945 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ كشفت 3506 حالات إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 263 ألفاً و729 حالة. ‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة ست حالات مصابة. كما أعلنت عن شفاء 3746 حالة جديدة لمصابين بالفيروس. وأعلنت الوزارة عن تقديم 95 ألفاً و783 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، مليونَيْن و161 ألفاً ًو150 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 21.85 جرعة لكل 100 شخص.

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