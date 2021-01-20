3.5 مليون مكالمة لـ«عمليات» شرطة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

استقبلت مراكز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، أكثر من 3.5 مليون مكالمة من الجمهور على مستوى إمارة أبوظبي خلال العام2020، وذلك عبر رقم الطوارئ 999 على مستوى مدن أبوظبي والعين والظفرة.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها المستمر بتقليل زمن الاستجابة من خلال توفير أحدث التقنيات والمعدات في مراكز القيادة والتحكم لكونها المستجيب الأول للبلاغ، وذلك ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وحثت أفراد الجمهور على الاتصال بالرقم «999» المخصص للإبلاغ عن الحوادث والحالات الطارئة، مشيرة إلى أن المكالمات غير الطارئة تتسبب بإهدار الوقت والجهد المخصص للجمهور المحتاج للمساعدة.