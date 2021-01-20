منافسات قوية في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم

احتفظ فريق أكاديمية إل تالنتو لكرة القدم وفريق لا ليجا للأداء العالي إتش بي سي بموقعهما في صدارة مجموعاتهما في فئة تحت 16 سنة بعد فوزهما الكبير خلال منافسات الأسبوع السادس من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم التي ينظمها المجلس في ملاعب "مركز كرة القدم" بمدينة دبي الرياضية وتستمر حتى 6 مارس المقبل.

وحقق فريق أكاديمية إل تالنتو فوزًا كبيرًا على فريق أكاديمية فوكس ريد بنتيجة 7 – 0، ليحافظ على سجل انتصاراته الكاملة خلال أربع مباريات بالمجموعة ب ويرفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما تغلب فريق لاليغا إتش بي سي على فريق آليانس بنتيجة 3 – 0 في المجموعة أ، ليعزز فوزه خلال الأربع مباريات التي خاضها ويحافظ على مركزه في القمة برصيد 12 نقطة.

كما تصدر فريق لاليغا إتش بي سي أيضًا في فئة تحت 18 سنة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات بعد فوزه على فريق إكسلنس فوتبول يوم السبت الماضي بنتيجة 4 – 1، وينتظر فريق إل تالنتو في ذات الفئة ليلعب مباراته المقبلة حتى يرفع رصيده من ست نقاط إلى 9 إذا فاز بها يوم السبت المقبل.

وفي فئة تحت 14 سنة ضمن المجموعة الأولى حجز فريق لاليغا إتش بي سي مقعده في صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على فريق "ايه إف ايه أجويرو" بنتيجة 4 – 1 يوم السبت الماضي وبذلك الفوز رفع فريق لاليغا رصيده إلى 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات متتالية.

وتخوض الفرق المشاركة 21 مباراة يوم السبت 23 يناير الجاري بين مختلف الفئات العمرية من عمر تحت 10 سنوات حتى عمر تحت 18 سنة، حيث يلتقي فريق لاليغا سافيلا مع فريق لاليغا فالنسيا في فئة تحت 10 سنوات الساعة 9:00 صباحًا، ويلتقي فريق النجمة الزرقاء مع فريق آي جي إف تحت 10 سنوات في ذات التوقيت.

وفي فئة تحت 12 سنة يلتقي فريق لاليغا فالنسيا مع فريق لاليغا سافيلا، ويلتقي فريق سبورتنغ دبي 1 مع فريق سبورتغ دبي 2، ويلتقي فريق جولدن ستار أكاديمي مع فريق لاليغا إتش بي سي في الساعة 10:15 صباحًا، ويلتقي فريق ايه اف ايه مارادونا مع فريق النجمة الزرقاء العمرية في ذات التوقيت، ويلتقي فريق فوكسيز مع فريق آي جي إف في الساعة 11:30، ويلتقي فريق تالنتد فوتبول أكاديمي مع فريق جي سي يونايتد في ذات التوقيت.

وفي فئة تحت 14 سنة يلتقي فريق لاليغا سافيلا مع فريق لاليغا فالنسيا في الساعة 9:00 صباحًا، ويلتقي فريق ايه اف ايه أجويرو مع فريق ايه اف ايه بابلو آيمر في ذاتي التوقيت، ويلتقي فريق ايه اف سي أثليتك فوتبول كلوب مع فريق سبورتنغ دبي في الساعة 10:15 صباحًا، ويلتقي فريق سوكر إيطاليان ستايل مع فريق آليانس في الساعة 11:30 صباحًا، ويلتقي فريق فوكسيز مع فريق لاليغا إتش بي سي في الساعة 1:30 ظهرًا.

وفي فئة تحت 16 سنة يلتقي في الساعة 1:30 ظهرًا فريق النجمة الزرقاء مع فريق فوكسيز ريد، وفريق لاليغا سافيلا مع فريق سوكر إيطاليان ستايل، وفريق تالنتد فوتبول أكاديمي مع فريق لاليغا فالنسيا، وفريق آليانس مع فريق آليانس إكس، وفي الساعة 2:45 مساء يلتقي فريق سوكر إيطاليان ستايل مع فريق فوكسيز بلو، ويلتقي فريق لاليغا إتش بي سي مع فريق إل تالنتو.

وفي فئة تحت 18 سنة يلتقي فريق لاليغا فالنسيا مع فريق لاليغا إتش بي سي ويلتقي فريق سوكر إيطاليان ستايل مع فريق إل تالنتو في الساعة 2:45 مساء.

ويشارك في البطولة 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 52 فريقًا من 18 أكاديمية خاصة، ويتوزع اللاعبين في البطولة على 6 فئات سنية هي: 8 و10و12 سنة للأولاد والبنات، 14 و16 و18 سنة للأولاد فقط، وتتضمن البطولة إقامة 280 مباراة تقام جميعها وفق الإجراءات الوقائية الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة في إمارة دبي بما يحافظ على سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في التنظيم.