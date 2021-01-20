بينسانيتي تقدم خيارات نباتية صحية خلال شهر يناير

: كشفت إدارة مطعم بينسانيتي، المتخصص بتقديم "بينسا" الإيطالية وفق المفهوم الذي يعود للعصر الروماني، عن إطلاق خيارات نباتية صحية متوفرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة إلى جانب خيارات نباتية متوفرة في دبي. مع خصم 20% على الطلب الأول.

يشابه المفهوم الإيطالي الفريد “بينسا” مفهوم البيتزا التقليدية، لكنه يعتمد على تحضير عجينة البيتزا من مكونات تقليدية مثل دقيق القمح أو فول الصويا أو الأرز، وتركها تتخمر لمدة تصل حتى 72 ساعة قبل وضعها في الفرن الحجري على نار الحطب، ما يجعل قوامها رقيقاً ومقرمشاً من الخارج وطرياً من الداخل لتكون خيار أخف وأكثر صحة من البيتزا الإيطالية المحبوبة.

أولئك الذين يبحثون عن بديل نباتي هذا الشهر يمكنهم اختيار "أوفر ذا فيج" بينسا التي تتميز بعجينة مغطاة بصلصة الطماطم المميزة، تعلوها جبنة الموزاريلا أو الجبن النباتي أو بدون جبن على الإطلاق. ثم يتم تغطيتها بالفطر البني والفلفل المشوي بالفرن والزيتون الأسود والبروكلي والذرة. ويمكن إختيار "شرومي" بينسا، التي تحتوي على طبقة سخية من الفطر الطازج. جميع البينسا محضرة بحجم فريد لإرضاء شغف محبي النكهات الإيطالية.

يسر بينسانيتي أن تبدأ العام الجديد من خلال الاستمرار في تقديم أشهى أنواع البينسا الرقيقة والطازجة والمخبوزة على الأحجار حسب الطريقة الرومانية التقليدية، وتحتوي على مكونات فريدة ، ويتم إعدادها بأسلوب إيطالي صحي.

تجدر الإشارة إلى أن الطلبات المباشرة يمكن تسجيلها عبر موقع “بينسانيتي” على الإنترنت.

* يتوفر الخيار النباتي في جميع فروع "بينسانيتي" في دولة الإمارات العربية المتحدة باستثناء الفروع التالية: ذا الفيلا بدبي، وفرع جزيرة الريم ، بأبو ظبي.