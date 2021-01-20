أسكوت توقّع اتفاقية جديدة لافتتاح ثاني فنادقها في قطر "سمرست المنصورة الدوحة"

أعلنت شركة "أسكوت المحدودة" (أسكوت)، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية في العالم، عن توقيع اتفاقية امتياز مع الماجد لإدارة الفنادق، الشركة ذات المسؤولية المحدودة والتابعة لمجموعة الماجد القابضة، لافتتاح أحدث فنادقها في العاصمة القطرية تحت اسم "سمرست المنصورة الدوحة" خلال الربع الأخير من عام 2021.

وسوف تدير أسكوت عمليات الوجهة الجديدة التي تجسد ثاني فنادق العلامة في قطر بموجب اتفاقية امتياز مع مجموعة الماجد القابضة، الشركة العائلية التي تأسست في عام 1943.

وحول هذا الإعلان، قال فينسينت ميكوليس، مدير عام أسكوت لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا والهند: "يسعدنا أن نوقع اتفاقية الامتياز مع شركة الماجد لإدارة الفنادق ذات المسؤولية المحدودة لإطلاق فندق سمرست المنصورة الدوحة في إحدى أبرز المناطق المركزية بالعاصمة. تعتبر الدوحة مدينة حديثة ومزدهرة مع بنية تحتية تشهد تطورات متسارعة وتقدّم معماري واضح. إننا على ثقة بأن هذا الفندق الجديد، الذي يندرج تحت لواء العلامة الحائزة على جوائز سمرست للشقق الفندقية، سيوفر عروضاً حصرية على تجارب الإقامة الطويلة للزوّار من السياح وروّاد الأعمال على حدّ سواء.

سيضم الفندق الواقع في منطقة المنصورة الراقية 158 غرفة بما فيها 59 وحدة واسعة مع غرفتي نوم و99 وحدة فاخرة مع غرفة نوم، وذلك على امتداد مساحة إجمالية تقدر بـ 29344 متر مربع. وتتميز الغرف بتصاميمها الداخلية البديعة، كما أنها تحتضن مساحات معيشة وطعام منفصلة ومطابخ أنيقة وغيرها من المرافق.

يمتد مبنى الفندق الجديد على ارتفاع سبعة طوابق، ويزهو بتصميم كلاسيكي فريد يشابه شكل القارب عند مشاهدته من الأعلى. ويتميز الفندق بموقعه القريب نسبياً من محطة المترو والمنتزهات والمطاعم ومراكز التسوق والمدارس، كما تفصله مدة 20 دقيقة بالسيارة عن مطار حمد الدولي. وتتنوع المرافق في الوجهة المثالية للإقامات الطويلة والقصيرة بين النادي الرياضي وردهة الاستراحة ومنافذ البيع بالتجزئة ومقهى يفتح أبوابه على مدار الساعة.

وفي معرض تعليقه، قال جيكوب في جيكوب، المدير التنفيذي للشؤون المالية ونائب رئيس مجموعة الماجد القابضة: "يسعدنا أن نوقع اتفاقية امتياز مع أسكوت، التي تعتبر واحدةً من أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال تشغيل الشقق الفندقية، لتطوير فندق سمرست المنصورة في الدوحة. سيضمن تعاوننا مع علامة أسكوت الشهيرة على مستوى العالم إثراء مشهد الضيافة في البلاد بأفضل فئات الشقق الفندقية، حيث يوفر فندق سمرست المنصورة الواقع في قلب الدوحة أقصى درجات الراحة والمثالية مع تجاربه الاستنثائية ومرافقه الترفيهية الرائدة. نثق بأن الضيوف سيختبرون جوهر الضيافة القطرية والتي تتناغم بمثالية مع قيم أسكوت المتمحورة حول الأصالة والعراقة".

يشار إلى أن علامة أسكوت تواصل المضي في خطتها التوسعية حول العالم، وتسعى إلى بلوغ هدفها العالمي المتمثل في الوصول إلى 160 ألف شقة فندقية بحلول عام 2023 من خلال التحالفات الاستراتيجية وعقود الإدارة واتفاقيات الامتياز والاستثمارات المتنوعة. تمتلك المجموعة حضوراً قوياً يمتد على أكثر من 190 مدينة ضمن 30 دولة، ويبلغ العدد الإجمالي للشقق الفندقية 118 ألف في أكثر من 760 فندقاً.