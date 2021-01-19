وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم 19 مركبة بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

توفي شخص من الجنسية الآسيوية وأصيب 8 أشخاص بإصابات صنفت بالمتوسطة والخفيفة، في حادث مروري بين 19 مركبة ثقيلة وخفيفة، في منطقة المقاطرة «باتجاه المفرق» بأبوظبي صباح اليوم.

ووقع الحادث بسبب عدم مراعاة ظروف الطريق وعدم ترك مسافة أمان كافية، بسبب تدني الرؤية الأفقية نتيجة للضباب.

ودعت شرطة أبوظبي إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق، خصوصاً خلال ساعات تشكل الضباب، لتجنب وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة الجميع ومتابعة النشرات الجوية، مؤكدة أهمية الالتزام بالقيادة الآمنة والسرعات المقررة على الطرق في هذه الظروف.