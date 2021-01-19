الامارات | «البوابات الذكية» ترصد مخالفات السرعة على طرق أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «البوابات الذكية» ترصد مخالفات السرعة على طرق أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة أبوظبي بأن أجهزة الرادار المثبتة في الأبراج الذكية على طرق الإمارة، تلتقط مخالفات تجاوز السرعة المحددة، داعية السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، وخفض السرعة إلى 80 كلم في الساعة، عند نزول الضباب والظروف الجوية المتقلبة.

وقالت، لـ«الإمارات اليوم»، إن تجاوز السرعة المقررة على الطرق يشكل خطراً على حياة السائقين ومستخدمي الطرق، ما يتسبب في وقوع حوادث مرورية تؤدي إلى إصابات ووفيات، مشيرة إلى تشديد إجراءات الضبط المروري لهذه المخالفة عبر الأبراج الذكية والرادارات المتحركة والثابتة على جانبي الطريق.

ونبهت إلى تشديد عقوبة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كم/‏‏‏ الساعة، أو عند التسبب في وقوع حادث نتيجة السرعة، حيث يتم حجز المركبة وفرض غرامة بقيمة 5000 درهم لفك الحجز، حسب القانون رقم 5 لسنة 2020، بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، فضلاً عن تطبيق العقوبات المقررة في قانون السير والمرور الاتحادي.

وذكرت شرطة أبوظبي أنها نشرت العديد من البوابات الذكية على طرق: أبوظبي - العين، وأبوظبي - دبي، والعين - دبي، حيث بدأت في مارس الماضي تفعيل «البوابات الذكية» على طريق «العين – أبوظبي».

وحثت شرطة أبوظبي السائقين على ضرورة الالتزام بالسرعات الموضحة في الشاشات، مشيرة إلى أن الرادارات المثبتة في الأبراج تلتقط المخالفات المرورية، مثل: المركبات المنتهية الترخيص، والمركبات الثقيلة غير المصرح لها، ورصد مخالفات عدم ترك مسافة أمان كافية، والوقوف على كتف الطريق، أو عرقلة السير، والوقوف يمين الطريق.

وأكدت ضرورة الالتزام بالرسائل الإرشادية، التي يتم بثها من خلال الكبائن الذكية أثناء الظروف الجوية المتقلبة، ومتابعة التنبيهات التي تبثها عبر الإذاعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتقيد بالتعليمات الوقائية، من خلال المنظومة الذكية.

وأوضحت أن الهدف من البوابات الذكية الحد من الحوادث المرورية، وتعزيز السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطريق، متابعة أن تحرير المخالفات باستخدام الأنظمة الذكية يسهم في توفير أعلى مستويات السلامة المرورية، وتفادي النتائج السلبية المترتبة على قيادة مركبة منتهية الترخيص، ولم يتم فحصها.

ودعت شرطة أبوظبي أصحاب المركبات المنتهية الترخيص إلى الإسراع في ترخيصها، قبل رصدها ومخالفتها من خلال الأجهزة الذكية، وتطبيق المادة 25 من قانون السير والمرور بشأن قيادة مركبة منتهية الترخيص، التي تترتب عليها غرامة 500 درهم، وأربع نقاط مرورية، وحجز المركبة سبعة أيام.

خفض السرعات

أكدت شرطة أبوظبي ضرورة التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي، في أوقات الضباب، وهي 80 كم/‏‏ساعة، مشيرة إلى أن السرعات تتغير مع تغير الأحوال الجوية على اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، بهدف تنبيه السائقين لخفض السرعات خلال الظروف الجوية المتقلبة.

وشددت على أهمية ترك مسافة أمان كافية، وعدم الانشغال بالهاتف أو التصوير أثناء تشكل الضباب، حفاظاً على سلامة جميع مستخدمي الطريق.

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