الامارات | إنقاذ 3 سائحين تعرضوا للإعياء خلال رحلة جبلية

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 3 سائحين تعرضوا للإعياء خلال رحلة جبلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ رجال قسم جناح الجو، في شرطة رأس الخيمة، ثلاثة سائحين من دولة عربية، تعرضوا للإنهاك والإعياء، خلال رحلة جبلية في وادي قداعة، بالقرب من منطقة وادي البيح برأس الخيمة.

وأفاد رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي، بأنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، مساء أول من أمس، يفيد بوجود ثلاثة أشخاص عالقين بوادي قداعة، تعرضوا للإنهاك والإعياء خلال رحلة سياحية، وعلى الفور تحرك رجال قسم جناح الجو عبر مروحية شرطة رأس الخيمة، إلى موقع البلاغ، وتم مسح الوادي، والعثور عليهم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ونقلهم جواً إلى مستشفى صقر. وناشدت شرطة رأس الخيمة الأفراد تجنب ارتياد المناطق الوعرة في الوديان والجبال، وغيرها من المناطق، خلال ساعات منتصف النهار، لتجنب خطر التعرض للإعياء الشديد.

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