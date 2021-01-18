اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | "صحة" تطلق حملة أخذت اللقاح ومازلت ملتزم

0 نشر
الإمارات اليوم - أبوظبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة" تطلق حملة أخذت اللقاح ومازلت ملتزم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" حملة "أخذت اللقاح ومازلت ملتزماً"، مشيرة إلى أهمية الحصول على التطعيم في أقرب وقت والاستمرار في الإجراءات الاحترازية لـ كوفيد- 19".

وأكدت "صحة" على أن أخذ اللقاح من خلال التطعيم هو الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية لحماية الشخص لنفسه ومن حوله من الإصابة بالعدوى والحد من انتشار كوفيد19، مشددة على أهمية الحرص على منع انتقال العدوى في المجتمع والتزام كل فرد من أفراد المجتمع بمبدأ المسؤولية المجتمعية، من خلال الاسمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها واتخاذها منذ بدء الجائحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا