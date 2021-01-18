الامارات | بروتوكول خاص بفحوص مطعمي «كوفيد-19» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول خاص بفحوص مطعمي «كوفيد-19» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت ‏لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، ودائرة الصحة في أبوظبي، البروتوكول الخاص بفحوص المطعمين ضمن برامج التطعيم الوطني، والمتطوعين في التجارب السريرية للقاحات «كوفيد-19» في إمارة أبوظبي، الذي بدأ العمل به أمس.

ووفقاً للبروتوكول، تظهر الصفة المعرفة للمتطوعين في التجارب السريرية (النجمة) على تطبيق الحصن، بعد استكمال الجرعات المطلوبة، وإجراء فحص مسحة الأنف، بينما تظهر الصفة المعرفة للمطعمين (حرف E) بعد الجرعة الثانية بـ28 يوماً، وإجراء فحص PCR، بينما يخضع المتطوعون في الدراسات السريرية للفحوص المطلوبة ضمن التجارب. وتظهر الصفة المعرفة (حرف E أو النجمة) على تطبيق الحصن، بعد إجراء كل فحص PCR، وتبقى ظاهرة لمدة سبعة أيام.

أما بالنسبة لإجراءات السفر، فيتعين على المتطوعين والمطعمين القادمين من الدول الخضراء فحص PCR عند الوصول، وفحص PCR في اليوم السادس دون حجر صحي، بينما يتعين عليهم إن قدموا من دول أخرى إجراء فحص PCR عند الوصول، والحجر الصحي لمدة 10 أيام، وفحص PCR إضافي في اليوم الثامن. ‏

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news