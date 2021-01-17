الامارات | بلدية الشارقة توفر خدمة الاشتراك في المواقف العامة مجاناً لكبار السن من مواطني الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة توفر خدمة الاشتراك في المواقف العامة مجاناً لكبار السن من مواطني الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إعفاء كبار السن في مدينة الشارقة من رسوم المواقف العامة، من خلال توفير اشتراكات سنوية مجانية لهم، تتيح لهم الوقوف في كل مواقف المدينة بجميع الأوقات، كمبادرة تجسد اهتمام البلدية بهذه الفئة في المجتمع، وتوفير سبل الراحة لها، باعتبار المواقف العامة من أهم الخدمات التي تقدمها لاستفادة الجمهور منها عند الذهاب للوجهات المختلفة في المدينة.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ثابت الطريفي، أن هذه المبادرة تطلقها البلدية ضمن مبادراتها المستمرة لدعم كبار السن وكل الفئات الأخرى بالمجتمع، ولدعم رؤية الإمارة في هذا المجال، باعتبارها نموذجاً للمدن المراعية للسن، حيث ستبدأ البلدية توفير هذه الاشتراكات بصورة افتراضية عبر موقعها الإلكتروني، تماشياً مع توجهاتها الرقمية، وتوفير خدماتها للجمهور بصورة سهلة وبسيطة تختصر عليه الوقت والجهد، وتعزز من دور البلدية في دعم توجهات الإمارة الباسمة في التحول الرقمي.

وأوضح الطريفي أنه سيتم إطلاق خدمة إصدار الاشتراكات المجانية لكبار السن عبر موقع البلدية الإلكتروني بدءاً من 19 يناير الجاري، بعد أن تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وحصر العدد المتوقع للاستفادة من هذه الخدمة، والبالغ 3000 مستفيد، بقيمة تقدر بـ7 ملايين درهم، وفق مجموعة من الاشتراطات التي تم تحديدها.

من جانبه، أوضح مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، خالد بن فلاح السويدي، أن هذه المبادرة تعكس حرص البلدية على الإسهام في الحفاظ على عضوية الإمارة الباسمة في بالشبكة الدولية للمدن المراعية للسن، وتأتي استكمالاً للعديد من المبادرات التي أطلقتها سابقاً للاهتمام بهذه الفئة، وتوفير احتياجاتها وتذليل العقبات أمامها، كما تحرص على تنفيذ المبادرات والبرامج التي تعزز من جهود الإمارة لتبقى في مقدمة المدن التي تتمتع بجودة الحياة، وينعم سكانها بالعيش في بيئة مستدامة تتكامل بها كل مقومات الحياة العصرية وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي سياق متصل، أكد مدير إدارة المواقف العامة، علي أحمد أبوغازيين، أن البلدية تقدم هذه الخدمة لكبار السن في إمارة الشارقة، وفق مجموعة من المتطلبات، هي أن يكون المتقدم من مواطني الإمارة، ويبلغ من العمر 60 عاماً أو أكثر، ومنع استخدام المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أو المواقف المحجوزة للمؤسسات التجارية وغيرها، إلا في حال كان مستفيداً من الخدمة التي تقدمها، كما سيتم منح كل أسرة اشتراكاً واحداً فقط، لمستفيد واحد من كبار السن، في حال تحققت شروط منح الاشتراك.

ونوّه أبوغازيين إلى أنه يمكن التقديم على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للبلدية بدءاً من 19 يناير الجاري، من خلال الدخول إلى الموقع واختيار الخدمات الذكية والإلكترونية، ثم خدمات إدارة المواقف العامة، ثم اشتراكات المواقف لكبار السن، واستكمال بقية الإجراءات من تعبئة البيانات المطلوبة لإصدار الاشتراك، حيث يتطلب توفير صورة من الهوية الإماراتية، وصورة من خلاصة القيد، وصورة من ملكية المركبة باسم المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وترحب بلدية مدينة الشارقة بملاحظات واستفسارات الجمهور حول هذه الخدمة، أو أي خدمات أخرى، من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 993، حيث يعمل على مدار الساعة، للاستجابة لكل الاستفسارات والملاحظات.

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