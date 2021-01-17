الامارات | 4 عناصر رئيسة وراء انتشار الضباب الكثيف في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عناصر رئيسة وراء انتشار الضباب الكثيف في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ المركز الوطني للأرصاد، "الإمارات اليوم"، بأن ظهور أو تشكّل الضباب وانتشاره بالكثافة العالية، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، يرجع في الأساس إلى توافر أربعة عناصر مناخية رئيسة، أولها الاستقرار الذي تشهده الدولة في الأحوال الجوية على مدى الأيام الخمسة الأخيرة، والثاني ارتفاع معدل الرطوبة ما بين 95 و100%، والثالث هدوء الرياح بشكل كبير، إذ بلغ معدل سرعتها خلال الأيام الأخيرة نحو 5 كم/س، بالإضافة إلى تزايد عملية التبريد على سطح الأرض، بما يكفي لحدوث عملية تكثيف البخار بشكل كبير، ما يؤدي بدوره إلى تزايد الضباب.

وأشار المركز إلى أن الدولة تشهد، على مدى الأسبوع الجاري، مرتفعاً جوياً سطحياً، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، متوقعاً أن يكون الطقس، غداً الاثنين، صحواً بوجه عام وغائماً جزئيا أحياناً، ورطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء، مع احتمال تشكّل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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