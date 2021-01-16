بلدية أبوظبي تنشئ جسراً يربط شرق وغرب بني ياس

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي أعمال مشروع الجسر الرابط بين منطقتي بني ياس شرق وبني ياس غرب، والواقع في أحواض شرق 5 وشرق 8 ومنطقة غرب بني ياس على طريق أبوظبي – العين ‏E22، ‬بتكلفة ‬مالية ‬تبلغ ‬225,411,090 ‬درهماً.

ويتضمن المشروع إنشاء التقاطع العلوي الرابط بين شرق وغرب بني ياس والطرق المرتبطة به، وتحويل دوار شرق بني ياس الحالي إلى تقاطع إشارة ضوئية، وكذلك إنشاء سلالم للمشاة، وهدم أنفاق المشاة الحالية، ونقل وحماية خطوط المياه والاتصالات وخطوط الري وخط الصرف الصحي، بالإضافة إلى أعمال إنارة الشوارع وشبكة توزيع الكهرباء.

كما يشمل المشروع إنشاء الجسر الرئيسي المكون من بلاطة خرسانية ودعامات خارجية وداخلية، وإنشاء جسرين مكونين من بلاطة بحر واحدة ودعامات وأساسات، وكذلك بناء نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة، وإشارات المرور، وإشارات المشاة، وكابلات الألياف البصرية، والربط بمركز إدارة المرور، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التجميل الطبيعي، وأعمال الصرف الصحي، وأعمال نقل كاميرات السرعة.