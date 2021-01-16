علامة كينجس أمبيشن تستعد لإطلاق أربعة نماذج محدودة الإصدار ضمن تشكيلتها المشتركة مع ترانسفورمرز في 25 يناير

كشفت علامة كينجس أمبيشن، المعروفة باسم KA-1، عزمها طرح نماذج جديدة ومحدودة الإصدار من تشكيلة أزيائها المشتركة مع علامة ترانسفورمرز في 25 يناير، في خطوة تهدف إلى منح عملائها فرصة بدء العام الجديد بإطلالات تفيض بالجاذبية. وتحتفل علامة الأزياء المحلية الإماراتية ذات اللمسة العالمية بتعاونها الرائد مع علامة ترانسفورمرز عبر تزويد عشاقها بقطع محدودة الإصدار من تشكيلة كينجز فيت.

إصدار محدود من أزياء كينجس أمبيشن

تتميز نسخة تيك باركا المحدودة من السترات المزودة بقبعات بتصميم كبير الحجم وطبعات على كامل السترة مع لصاقة تشير إلى التعاون بين كينجس أمبيشن وترانسفورمرز، فضلاً عن ابتكارها في إيطاليا من نسيج البوليستر الصافي (75 جرام نايلون في المتر المربع). بينما يتألق نموذج تيك كارجو المحدود من السراويل ذات الطابع العسكري بعدد من الجيوب مع طبعات على كامل السروال، بالإضافة إلى لصاقة تشير إلى التعاون ذاته، كما تم ابتكاره في إيطاليا أيضاً من نسيج البوليستر الصافي نفسه.

ويضمّ هذا الإصدار المحدود مئة قطعة فقط من كل تصميم:

سترة تيك باركا باللون الأسود: 973 درهم إماراتي

سروال تيك كارجو باللون الأسود: 845 درهم إماراتي

سترة تيك باركا باللون الأبيض: 973 درهم إماراتي

سروال تيك كارجو باللون الأبيض: 845 درهم إماراتي



كيفية الحصول على القطع:

نظراً لتوافر مئة قطعة فقط من كل تصميم، تتيح العلامة أمام عشاقها فرصة الحصول على نسختهم المفضلة من هذا الإصدار المحدود عبر تسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني https://ka-1.com/raffle قبل موعد طرح التشكيلة يوم 25 يناير، حيث سيتلقّى المشاركون رسالة عبر البريد الإلكتروني تحتوي على رابط رقمي ينقلهم إلى صفحة شراء المنتجات في اليوم المحدد لطرحها.

ويمكن التسجيل على الموقع عبر خطوات سهلة وبسيطة للغاية، وتتلخّص بما يلي:

زيارة الموقع الإلكتروني https://ka-1.com/raffle وإدخال الاسم والبريد الإلكتروني واختيار المقاس المطلوب.

سيتلقّى كل من سجل في الموقع بريداً إلكترونياً يحتوي على رابط خاص بصفحة شراء المنتجات بمجرد طرح القطع.

ستُدرج بعدها الأسماء المشاركة في قائمة الانتظار، حيث يتم بيع كل قطعة بناءً على أسبقية التسجيل.

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذا الإصدار المرتقب، يرجى زيارة ka-1.com.

أسلوب الشارع، نظرة عصرية متميزة

تجمع KA-1؛ التي أسسها رجل الأعمال الإماراتي سيف بالحصا، مدير مجموعة شركات سيف بالحصا القابضة، بين مختلف الأساليب العصرية للملابس المريحة والكاجوال، وذلك بهدف ابتكار أزياء شارع معاصرة تواكب إيقاع الحياة المدنية. وتحرص العلامة على تصميم كل قطعة بالاعتماد على أعلى مستويات الجودة والراحة، وهذا ما يميز ابتكاراتها من أزياء الشارع ويمنحها منظوراً مختلفاً.

كما تواصل KA-1 تطوير منتجاتها باستمرار لمواكبة تطور الثقافة التي تمثّلها، حيث تسعى على الدوام إلى إطلاق صيحات جديدة من الأزياء المدنيّة الخاصة بالرجال والسيدات في كل موسم. وتضمّ تشكيلات العلامة مجموعةً متنوعةً من الخيارات، بما في ذلك الأزياء اليومية وكنزات تي شيرت الكلاسيكية والكنزات المزودة بقبعات، إضافة إلى السترات المنفوخة والسراويل الرياضية المريحة ذات اللمسة الأنيقة، وهي متوافرة في متجر KA-1 الإلكتروني وضمن مجموعة من المتاجر الكبرى في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وإيطاليا والهند.