الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■أحالت النيابة العامة في دبي إلى المحكمة آسيوياً أخفى مخدر الحشيش في أطراف صندوق فواكه.

وقال مفتش أول بجمارك دبي إنه اشتبه في الصندوق بعدما لاحظ الكثافة غير الطبيعية في أطرافه، وبتفتيشه عثر على كيلو و898 غرام حشيش.

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف آسيوي زوَّر طلب الحصول على شريحة هاتفية، مستخدماً بطاقة هوية عائدة لشخص آخر، واستطاع فعلياً الحصول على الشريحة. وقال شاهد من الشركة التي يعمل بها المتهم إن الشرطة استفسرت عن الشخص الذي استخرج الشريحة، وتبين أنه مندوب مبيعات مهمته بيع الشرائح الهاتفية.

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