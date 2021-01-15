الامارات | شرطة أبوظبي تضبط مخدرات بمليار درهم و 22 متهماً ضمن عصابات دولية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تضبط مخدرات بمليار درهم و 22 متهماً ضمن عصابات دولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة أبوظبي طناً و41 كيلوغراماً من المواد المخدرة، من بينها سائل الكريستال المذاب تقارب قيمتها السوقية مليار درهم، وأطاحت بـ22 متهماً من جنسيات مختلفة ضمن عصابات دولية للاتجار في المواد المخدرة، وكشفت عن ثمانية متهمين في عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في المخدرات.

وأوضح مدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي العقيد طاهر غريب الظاهري، أنه وفق الخطط الأمنية المحدثة بمديرية مكافحة المخدرات تم الحصول على معلومات بوجود تشكيلات عصابية تدار من خارج الدولة، وتمارس نشاطها بإمارات عدة، وكل عصابة تختص بدور محدد في تهريب وترويج المواد المخدرة.

وذكر أن الضبطيات تمت جميعها خلال الربع الأخير من عام 2020، ضمن سلسلة قضايا تابعتها المديرية، حيث تم وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها شرطة أبوظبي إعداد خطط أمنية للإطاحة بالشبكة، وضبط جميع كميات المواد المخدرة بحوزتهم، وتبين وجود شركاء رئيسين لهم موجودين داخل الدولة، وتصدر لهم التعليمات من الخارج.

وأضاف أن العصابة استخدمت أسلوباً جديداً في التهريب لإدخال المخدرات إلى الدولة، إذ استعانت بالكريستال المذاب للتهريب، وكانت العصابة تعتقد أن كونه يشبه السائل المائي يمكن تهريبه بسهولة، لكن عيون رجال المكافحة، بفضل التدريبات العالية التي تلقوها تمكنوا من كشف حيلهم، وأساليبهم المختلفة، مؤكدين الجاهزية التامة للتصدي لمن تسوّل له نفسه استهداف شباب الوطن.

ولفت إلى أنه تبين من خلال التحريات أثناء المتابعة والمراقبة وجود عناصر من ضمن الشبكة تدير الأموال المتحصلة من بيع المخدرات، وغسلها بأساليب غير شرعية، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة بغسل الأموال.

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