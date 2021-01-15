الامارات | «صحة دبي» تستهدف 3 فئات بلقاح «كوفيد-19» في العيادات المدرسية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تستهدف 3 فئات بلقاح «كوفيد-19» في العيادات المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت هيئة الصحة في دبي ثلاث فئات مستهدفة بالتطعيم بلقاح «كوفيد-19» في العيادات الصحية المدرسية، تزامناً مع بدء تقديمه للعاملين في القطاع الصحي في الإمارة، تضمنت الكادر الطبي، والكادر التمريضي، ومسؤولي الصحة والسلامة في المدارس.

وحدّدت الهيئة، في تعميم وجهته إلى العيادات الصحية المدرسية، شروطاً يجب استيفاؤها في المرشحين للحصول على التطعيم، من ضمنها أن يكون المرشح لأخذ اللقاح على رأس العمل (ألا يكون ضمن مزاولي العمل عن بُعد)، وألا يكون قد أصيب بفيروس «كوفيد-19» خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولم يسبق له الحصول على أي من تطعيمات فيروس «كوفيد-19» ولم يسجل مسبقاً للحصول على التطعيم في أي من المراكز المقدمة للخدمة.

وأكدت الهيئة أن التطعيم غير إلزامي، ولكن يوصى به بشدة، خصوصاً للمهنيين الصحيين القائمين على تقديم الخدمات الصحية لمرضى فيروس «كوفيد-19»، وبغرض الوقاية من الإصابة بالمرض، وضماناً لاستمرارية النظام الصحي في تقديم الخدمة المطلوبة.

وقالت إن «على المنشأة الصحية التأكد من القائمة المرسلة إلى الهيئة، والحصول على موافقة المرشحين المسجلين بالقائمة. وفي حال عدم استيفاء المعلومات والبيانات المطلوبة بالنسبة إلى أي من الأسماء المسجلة، فلن يحدد موعد لهذه الحالات، ولن تؤخذ في الاعتبار ضمن المرشحين المقرر حصولهم على التطعيم». وشددت على ضرورة أن يكون رقم الهاتف المتحرك المسجل في القائمة فعالاً ومستخدماً، لاستخدامه في إخطار المسجلين بموعد التطعيم، إضافة إلى إرسال شهادة التطعيم الرقمية.

وأضافت: «نظراً إلى تزايد الطلب على التطعيم، فإنه يتوجب إدراج وتصنيف بيانات المسجلين في القائمة بحسب الأولوية»، مشددة على ضرورة حضور المرشحين للتطعيم في الموعد المحدد لهم، «وفي حال تعذر ذلك عليهم، سيحدد لهم موعد آخر، دون إعطائهم أولوية».

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