الامارات | تقديم 138 ألفاً و154 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 138 ألفاً و154 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 138 ألفاً و154 جرعة تطعيم بلقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات المقدمة حتى أمس، مليوناً و665 ألفاً و987 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 16.84 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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