الامارات | جامعة دبي تقدم 16 منحة دراسية للطلبة المواطنين والمقيمين

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دبي تقدم 16 منحة دراسية للطلبة المواطنين والمقيمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة دبي عن استمرار فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للراغبين في دراسة برامج البكالوريوس والماجستير.

وبلغ عدد أنواع المنح الدراسية والتخفيضات التي تقدمها للطلبة الجدد من المواطنين والمقيمين في فصل الربيع، الذي ستبدأ الدراسة فيه الأحد المقبل 16 نوعاً من المنح والتخفيضات.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور عيسى البستكي، أن البرامج التي تطرحها الجامعة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المستقبلي، الذي سيتسم بالتنافسية الشديدة، وتمكين الخريجين من مواكبة التحول الرقمي في عالم الأعمال. كما أنها تتواءم مع خطط الـ50 عاماً المقبلة.

وأعرب عن ترحيبه بالطلبة الجدد خلال الفصل الجامعي الجديد ضمن كليات دبي للأعمال، والهندسة وتقنية المعلومات، والقانون.

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