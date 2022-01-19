الامارات | «أبوظبي للتقاعد» يتواصل مع طالبي ضمّ الخدمة الجدد

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للتقاعد» يتواصل مع طالبي ضمّ الخدمة الجدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت مُهلة سداد كلفة ضم مدد الخدمات السابقة للمؤمّن عليهم لدى صندوق أبوظبي للتقاعد، بـ«ردّ مكافأة نهاية الخدمة فقط»، التي طبقت استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعفاء المؤمّن عليهم المسجلين لدى الصندوق من سداد كلفة ضم سنوات الخدمة السابقة على أساس النسبة من راتبهم الحالي.

ويقصد بـ«ضم مدد الخدمات السابقة» الفترات التي قضاها المؤمن عليه في إحدى جهات العمل المنصوص عليها في القانون، ويرغب في احتسابها ضمن فترات مدة خدمته الحالية، لغايات استحقاق المعاش التقاعدي أو المكافأة.

وأبلغ الصندوق «الإمارات اليوم» أنه اعتباراً من اليوم، وبعد انتهاء مهلة التقدّم بطلبات ضم مدد الخدمة برد مكافأة نهاية الخدمة، ستحتسب كُلفة ضم مدة الخدمة السابقة للمؤمّن عليهم، سواء من أصحاب الطلبات الجديدة، أو الذين لم يستفيدوا من مهلة «الضم برد المكافأة»، على أساس 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع لجميع المؤمن عليهم، حسب القانون.

وشدد الصندوق على أن المؤمّن عليهم الذين تقدموا بطلب الضم خلال فترة المهلة (من 17 أكتوبر 2021 إلى 17 يناير الجاري) سيستفيدون من الإعفاء في حال انطبقت عليهم شروطه، وسيتم التواصل معهم خلال الفترة المقبلة، لاستكمال طلباتهم ومباشرة سداد قيمة الضم (نقداً أو بالتقسيط) في حال لم يتم التواصل معهم مسبقاً.

وذكر أن مهلة السداد، التي انتهت أول من أمس، كانت تتيح للمؤمّن عليهم ضم مدد خدماتهم السابقة برد مكافأة نهاية الخدمة التي استلموها فقط، من دون أي كلفة إضافية، بشرط أن تكون خدمة المؤمن عليه انتهت، وصرف عنها مكافأة قبل تاريخ 20 مايو 2020، وأن يكون المؤمن عليه على رأس عمله وقت تقديم الطلب، وألّا تكون الخدمة المراد ضمها في منشآت قطاع خاص خارج إمارة أبوظبي، أو قبل الحصول على جنسية الدولة، لافتاً إلى أن هناك بعض المدد لا تنطبق عليها شروط ضم الخدمة حسب القانون، منها «طلبات ضم فترة المنح الدراسية أو فترات المؤمّن عليه كطالب في القطاع العسكري – إن لم يلتحق بالجهة العسكرية للعمل - أو طلب ضم مدة خدمة انتهت بالحرمان من المكافأة».

وأكد الصندوق أنه يجوز للمؤمّن عليه طلب تقسيط كُلفة الضم إمّا من خلال التقسيط الكامل على مدة أقصاها 60 شهراً، شريطة تسديد القسط الأول خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الموافقة على طلب التقسيط، وإلّا يعتبر طلبه لاغياً، أو عبر تسديد دفعة نقدية مُقدماً من المبالغ المطلوبة، وتقسيط بقية المبالغ على مدة أقصاها 60 شهراً، شريطة تسديد الدفعة النقدية كاملة خلال شهر على الأكثر من تاريخ الموافقة على طلب التقسيط وقبل المباشرة بتسديد الأقساط، على أن يسدد القسط الأول خلال شهر على الأكثر من تاريخ سداد الدفعة الأولى، وإلّا يعتبر الطلب لاغياً.

• %26 من الراتب المستقطع كُلفة «ضم الخدمة السابقة» للمؤمّن عليهم.

تواصل مع الجميع

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد التواصل مع المؤمّن عليهم الذين تقدموا بطلبات ضم مدة الخدمة السابقة برد مكافأة نهاية الخدمة، لافتاً إلى أن المؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم شروط الضم برد المكافأة، سيستفيدون من الإعفاء خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال طلباتهم ومباشرة سداد قيمة الضم (نقداً أو بالتقسيط).

وأشار الصندوق إلى أنه يجوز للمؤمّن عليه طلب ضم جزء من مدة خدمته السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال تقديمه طلب ضم المدة المتبقية يتم احتساب كلفة الضم على أساس الراتب الخاضع للاستقطاع بتاريخ تقديم الطلب الجديد.

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