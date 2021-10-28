الامارات | محمد بن زايد وملك البحرين يبحثان القضايا الخليجية والعربية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وملك البحرين يبحثان القضايا الخليجية والعربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، عدداً من القضايا الخليجية والعربية، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التقى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، أمس، في مقر إقامة جلالته في أبوظبي.

ورحّب جلالة الملك حمد بن عيسى بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرخاء والرفعة.

وتبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى الأحاديث الأخوية الودية، التي تعبّر عما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات متجذرة، والحرص المشترك على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويلبي تطلعاتهما إلى التقدم والتنمية، سائلين المولى عز وجل أن يديم على البلدين نعم الأمن والاستقرار والازدهار.

كما بحث سموه وجلالة ملك البحرين عدداً من القضايا الخليجية والعربية، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأعرب الجانبان عن اعتزازهما بأواصر الأخوة الوثيقة التي تجمع بين البلدين، والتي تزداد رسوخاً وقوة، وما وصل إليه التعاون والتنسيق الثنائي من مستوى متقدم على جميع المسارات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

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