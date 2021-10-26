مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تحتفل بمهرجان ديوالي

أطلقت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، اليوم حملة ديوالي 2021. وتعكس الحملة الترويجية الجديدة " بريق ديوالي في مدينة الذهب" إرث مجموعة دبي للذهب والمجوهرات الطويل الأمد في تقديم تجارب تسوق مجوهرات رائعة للزوار والمقيمين في دبي.

تستمر الحملة الترويجية من 21 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2021 بمشاركة أكثر من 125 متجر مجوهرات في جميع أنحاء دبي. وخلال الحملة ستقدم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات العديد من العروض المذهلة مثل الخصومات الكبرى على المجوهرات الماسية، والهدايا المجانية بالإضافة إلى عدم فرض رسوم مصنعية على مجموعة مختارة من المجوهرات الذهبية، العديد من العروض الحصرية تنتظر السكان والزوار الذين يتطلعون إلى توفير المزيد على مشتريات المجوهرات.

تشمل القائمة الكاملة للعروض ما يلي:

مزيد من التوفير:

خصومات كبرى تصل إلى 50% على رسوم المصنعية على مجموعة مختارة من المجوهرات الذهبية عيار 18 و 21 و 22 قيراط. تقدم العلامات التجارية الشهيرة أيضًا مجموع مختارة من المجوهرات بدون رسوم مصنعية.

خصومات الألماس الكبرى:

تقدم المجموعة لمحبي الألماس خصومات 50% إلى 75% على المجوهرات الماسية.

هدايا ذهبية:

مع كل عملية شراء للمجوهرات يمكن للعملاء الحصول على هدايا ذهبية قيمة.

لتعزيز تجربة المتسوقين خلال مهرجان ديوالي أعلنت المجموعة أيضاً عن حملة سحوبات لجوائز بقيمة 150،000 درهم. سيحصل العملاء عند التسوق بقيمة 500 درهم من أي من متاجر المجوهرات المشاركة على فرصة لدخول السحب الكبير. حيث سيربح 15 فائز بقسائم مجوهرات بقيمة 10،000 درهم لكل منهم حتى 6 نوفمبر. ولتجعل هذا الاحتفال استثنائياً تتعاون مجموعة دبي للذهب والمجوهرات مع معرض دبي إكسبو 2020 لمنح 4 رابحين فرصة الفوز بإصدار محدود من العملات الذهبية يبلغ وزن كل منها 20 غرام.

وفي هذا السياق صرح توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: " كل عام تحتفل الجالية الهندية بمهرجان ديوالي ويشكل شراء الذهب جزءًا كبيرًا من الاحتفال بهذا المهرجان. لذلك نحرص دائماً على أن نبتكر باستمرار ونبحث عن أفضل الطرق لتلبية احتياجات محبي المجوهرات، وتعتبر هذه الحملة الترويجية هي شهادة على جهودنا. نحن فخورون بإطلاق حملة ديوالي لقاعدة عملائنا الكبيرة والمتنوعة ونتطلع إلى خدمتهم بأحدث المجموعات وأفضل العروض".

مضيفاً: "اليوم، تعد دبي وجهة العالم للمجوهرات، وفي سعينا لتعزيز هذا الاسم، كوننا ممثلين لقطاع الذهب والمجوهرات نحن ملتزمون بالعمل على ضمان حصول عملائنا على شيء جديد وفريد ​​دائماً".

كما أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات كلاً من المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI) وإثراء دبي شركاء استراتيجيين للحملة، حيث تم الإعلان عن المعهد الدولي للأحجار الكريمة كشريك معرفي " knowledge partner" الذي سيدعم العملاء بالمعرفة حول تصنيف الألماس،وأيضاً يمكن للعملاء حتى نهاية عام 2021 الاستفادة من خصم 50% عند فحص وتقييم مجوهراتهم الماسية في مختبرات المعهد الدولي للأحجار الكريمة. وشركة إثراء دبي كشريك إستراتيجي "Destination Partner"، وتقدم الشركة المطورة للتوسعة الجديدة لسوق الذهب في دبي، تجربة جديدة كليًا للمتسوقين من خلال المرافق ووسائل الراحة الحديثة في الامتداد المبني حديثاً للسوق.

وتضم قائمة العلامات التجارية المشاركة في حملة ديوالي: ملبار للذهب والألماس، جوي الوكاس، سكاي للمجوهرات، مجوهرات بهيما، مجوهرات مينا ، مجوهرات جوهرة، مجوهرات شتيلابيلي، كوشي للمجوهرات، مجوهرات زايبا مفار، الأنصاري للذهب والألماس ، الهند للذهب والألماس، مجوهرات أنسوارا، مجوهرات أناقة، بفلح للمجوهرات، مجوهرات دنجي موتيرام، جورو للمجوهرات، اونست للمجوهرات، إندس للمجوهرات، جيويل كلاودز للمجوهرات، مجوهرات كاشياب، مجوهرات ميجا ستار، الذكريات الذهبية للمجوهرات، اميرا جولد، بوبلي، مجوهرات روبي، سيلا للمجوهرات، سيرويا للمجوهرات، تجوري للمجوهرات، فيجيا للمجوهرات، مجوهرات ياسين.

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حول مجموعة دبي للذهب والمجوهرات:

مجموعة دبي للذهب والمجوهرات هي مجموعة تضم أكثر من 600 عضو يمثلون تجار الذهب في دبي، سواء ممن يعملون في صياغة الذهب والمجوهرات أو بيع الجملة أو التجزئة. تشكلت هذه المجموعة غير الربحية برعاية من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بهدف دعم الدورة الأولى من مهرجان دبي للتسوق لعام 1996. ومنذ تأسيسها في ذلك الحين، التزمت المجموعة بدورها في تطوير والحفاظ على مركز دبي بصفتها "مدينة الذهب" و "وجهة العالم للمجوهرات". كما تعبر المجموعة عن مصالح الشركاء عبر تعاونها مع الجهات الحكومية وتولي تنظيم المبادرات التي تعود بالنفع على مختلف أعضائها.