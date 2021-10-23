الامارات | محاكم.. أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم.. أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفع شخص أوروبي ثمن تسهيل تعاطي المخدرات لصديقته غالياً، إذ قضت عليه محكمة الجنايات في دبي بالسجن خمس سنوات، يليها الإبعاد جراء جريمته.

وكانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول قيام المتهم بتعاطي المخدرات، فتم استصدار إذن من النيابة، وداهمت فرق المكافحة مسكنه، وضبطت برفقته امرأة أوروبية، بدت في حالة غير طبيعية، وعثر على كمية من الحشيش في منزله.

واعترف المتهم بحيازة المخدرات بقصد التعاطي، وأنه زود صديقته بالحشيش، وأكدت من جانبها ذلك، وأثبتت الفحوص أنها كانت تحت تأثير المخدرات.

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