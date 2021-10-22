الامارات | مهرجان الظفرة يعلن بدء التسجيل للمشاركة في «مزاينة سويحان»

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الظفرة يعلن بدء التسجيل للمشاركة في «مزاينة سويحان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان الظفرة في دورته الـ15، فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاينة سويحان، وذلك في موقع التسجيل بمدينة سويحان أو عبر التطبيق الذكي للمهرجان.

وأكدت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، أن التسجيل سيبدأ في موقع التسجيل بمدينة سويحان في الأوقات المحددة للملاك، وحسب الفئات العمرية للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، وبإمكان مُلاك الإبل تحميل تطبيق مهرجان الظفرة عبر «أبل ستور» أو «غوغل بلاي»، للتسجيل الإلكتروني بالمزاينة.

وأوضحت أن تسجيل مطايا سن المفاريد مجاهيم سيكون يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، والمفاريد محليات ومهجنات أصايل يوم الخميس 28 أكتوبر، والحقايق محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل يوم الجمعة 29 أكتوبر، واللقايا محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل يوم السبت 30 أكتوبر، والإيذاع محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل يوم الأحد 31 أكتوبر، والثنايا محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل يوم الاثنين الأول من نوفمبر المقبل، والحول محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل يوم الثلاثاء 2 نوفمبر، فيما سيكون آخر وقت للتسجيل الساعة السادسة مساءً، وحسب الأيام المعلنة.

وأكدت اللجنة على مُلاك الإبل ضرورة متابعة منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها «تراثنا» على «تويتر» و«إنستغرام» و«فيس بوك»، وذلك للحصول على آخر التحديثات المتعلقة بمهرجان الظفرة، كمواعيد الدخول والتسجيل والنتائج، وغيرها من المعلومات.

وتواصل لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية استعداداتها المكثفة لانطلاق مهرجان الظفرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دورته الخامسة عشرة، والتي تقام بالتزامن مع الاحتفاء بعام الخمسين، في الفترة من 28 أكتوبر 2021 لغاية 22 يناير 2022 «موسم مزاينات أبوظبي»، متضمنةً مزاينات للإبل، ومهرجاناً تراثياً شاملاً في كل من سويحان ورزين ومدينة زايد والظفرة ضمن إمارة أبوظبي.

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