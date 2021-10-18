الامارات | شرطة أبوظبي توضح آلية تحويل النقاط المرورية إلى رخصة القيادة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي توضح آلية تحويل النقاط المرورية إلى رخصة القيادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة أبوظبي آلية الحصول على خدمة تحويل النقاط المرورية إلى رخصة قيادة السائق، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للقيادة العامة.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، خطوات الخدمة بالدخول إلى قائمة الخدمات، ومنها اختيار خدمة تسجيل النقاط المرورية، ثم إدخال الملف المروري، في حال كان مالك المركبة هو السائق، ثم المتابعة. أما إذا كان صاحب المخالفة غير مالك المركبة، فيتم إدخال رقم الملف المروري للمركبة، واختيار المخالفة المسجلة عليها النقاط، ومراجعة البيانات المختارة وتدقيقها، ثم إجراء التسجيل، ليتم استلام رمز التفعيل في رسالة نصية عبر الهاتف، وإدخال الرمز المرسل، وتأكيد الإرسال، وبعدها تكتمل عملية التسجيل.

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