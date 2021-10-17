الامارات | بلدية دبي تنظم فعاليات توعوية بمناسبة يوم الأغذية العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تنظم فعاليات توعوية بمناسبة يوم الأغذية العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي فعاليات توعوية بمناسبة يوم الأغذية العالمي بهدف نشر الوعي حول تبني الأنماط الغذائية الصحية ونشر مفاهيم السلامة الغذائية بين مختلف فئات المجتمع حرصا على سالمة وصحة المستهلكين من خلال الرقابة المتكاملة للمنتجات الغذائية.

ويأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية في عام 2021 تحت شعار «أفعالنا هي مستقبلنا» وتعمل بلدية دبي جاهدة من خلال أنظمتها الإلكترونية المتقدمة وإجراءاتها الرقابية بتوفر البنية الرقابية اللازمة لتوفر الأغذية السليمة لجميع أفزاد المجتمع على طول السلسلة الغذائية من مصدر الأغدية حتى وصولها إلى رفوف الأسواق المحلية.

يذكر أن كمية الأغذية المستوردة إلى السوق المحلي عبر منافذ إمارة دبي منذ بداية عام 2021 تصل إلى حوالي 6 ملايين طن من الأغذية لأكثر من 1 مليون و200 ألف منتج غذائي.

وتقوم بلدية دبي بالتفتيش المستمر على المؤسسات الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لأكثر من 60 ألف مؤسسة كالمطاعم والمقاهي والفندق وشركات التموين والمحلات بيع التجزئة ميني مارت والمدارس وذلك للتأكد من سلامة الغذاء وتطبيق المؤسسات الاشتراطات الصحية المعمول بها في إدارة سلامة الغذاء وتطبيق الإجراءات الاحترازية لكوفيد - 19.

ويتم التأكد من تأهيل وتدريب جميع العاملين في المؤسسات الغذائية ما يعادل نحو 300 ألف عامل في امارة دبي من خلال تدريبات السلامة الغذائية المعتمدة واللازمة لجميع فئات المؤسسات الغذائية بتنوعها والتي تشمل المطاعم في إكسبو 2020 لمتابعة الإجراءات الاحترازية.

ويقوم مفتشو القسم بزيارات للمنشآت الغذائية في موقع إكسبو 2020 دبي للتأكد من تطبيق كافة المتطلبات الصحية بالإضافة إلى ضمان التعامل الآمن مع المواد الغذائية يتم أيضا مراقبة النظافة والتعقيم للأدوات والمعدات المستخدمة فضلا عن نظافة العمال وممارساتهم أثناء عمليات إعداد الطعام.

وتزامنا مع اليوم العالمي للأغذية تم إطلاق حملة «كنزي غذائي» التي اشتملت على أنشطة متنوعة في المتاجر والمولات مثل نشاط التخزين السليم للأغذية والتوعية بالممارسات الخاطئة في المطبخ وأساليب تحضير الأغذية بشكل سليم وغيرها بالإضافة إلى ورش عمل للمدارس بهدف رفع مستوى الوعي عند المستهلكين بمواضيع تتعلق بأساسيات السلامة الغذائية وقراءة بطاقة البيان الغذائية وتجنب تناول العناصر الأكثر خطورة في الطعام.

وتضمنت الفعاليات سلسلة ورش عمل افتراضية لفئات المستهلكين المختلفة تشمل طلاب المدارس وموظفي الجهات الحكومية وذلك بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام.

وتسلط الفعاليات الضوء على أهمية تحمّل مسؤولية الحد من هدر الطعام واتباع نمط غذائي صحي وسليم.

كما تم مشاركة إدارة سلامة الغذاء في فعالية يوم الأغذية العالمي الذي نظمته جامعة زايد في دبي لطلاب الجامعة بالإضافة إلى عقد أنشطة توعوية لطلاب المدارس.

ونظمت إدارة سلامة الغذاء بالتعاون مع القطاع الخاص والمدارس في الإمارة سلسله من ورش العمل الافتراضية والفعاليات في المدارس والتي استهدفت حوالي 3000 طالب وطالبة في مختلف المدارس في إمارة دبي والتي اشتملت على أنشطة تفاعلية للطلاب في المدارس فيما يخص التغذية الصحية والسليمة والحفاظ على البيئة. بالإضافة إلى عقد ورش عمل توعوية افتراضية.

تهدف هذه الحملة إلى إلهام الأطفال ليعيشوا حياة صحية وآمنة ويتولون مسؤولية اتخاذ الممارسات الغذائية الآمنة و تمكينهم لتناول الخيارات الصحية.

وتستمر جهود بلدية دبي في تثقيف المستهلكين لعيش نمط حياة صحي وآمن من خلال مختلف الحملات والأنشطة والقنوات الإعلامية التي يمكن أن تصل إلى أفراد المجتمع في الإمارة.

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