الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ازدحام

شكا سائقون الازدحام الشديد في ساعات الذروة عند تقاطعَي شارع جمال عبدالناصر وشارع الخان في إمارة الشارقة، مطالبين بالنظر في توفير حلول لتفادي هذا الازدحام الذي يسهم في تعطيل حركة المركبات.

عطور

طالب متسوقون بمنع موظفي محال العطور، المنتشرة بالمراكز التجارية في إمارة دبي، من الإلحاح عليهم لتجربة العطور، الأمر الذي يشكل إزعاجاً وإحراجاً كبيرين بالنسبة لهم.

إشارة

فوجئ سائقون بتعطل الإشارة الضوئية الموجودة على الجسر الجديد المؤدي إلى «ند الشبا 2»، ما أدى إلى إرباك حركة السير في الاتجاهين.

تجميد

فوجئ عميل ببنك «إتش إس بي سي» في إمارة دبي، بقانون البنك الخاص بتجميد كامل مبلغ نهاية الخدمة، نظراً إلى نوع الحساب، كما ذكر موظف البنك، علماً بأنه لا توجد لديه أي التزامات مالية مع البنك تستدعي هذا التجميد.

توابل

قال قراء إن بعض المطاعم تُفرط في استخدام التوابل الحارة في الوجبات التي تقدمها للزبائن، ولا تلبي طلب الزبون في حال رغبته عدم تضمين وجبته أي توابل حارة، كونها معدة مسبقاً ضمن الخلطات الجاهزة، لافتين إلى ضرورة مراعاة من لديهم مشكلات صحية تمنعهم تناول هذه التوابل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 ىمرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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