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الامارات | «إسلامية رأس الخيمة» تفتتح 15 مسجداً

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رأس الخيمة ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في رأس الخيمة 15 مسجداً جديداً، في مناطق مختلفة من الإمارة، متوزعة على مدينة محمد بن زايد، والظيت الجنوبي، والرفاعة، وسيح الغب، والزهراء، والرمس (ضاية) ومسافي، ومدينة خليفة، والمعيريض، وشمل (غيلان)، والخران، وجلفار، وتبلغ سعتها ما بين 200 و1000 مصلٍّ. ويأتي افتتاح المساجد ضمن خطة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الاستراتيجية للتوسع في بناء بيوت الله في الأحياء السكنية الجديدة، وتجديد المساجد القديمة وإعادة بنائها. ويتم تشييد المساجد الجديدة على الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالأصالة والحضارة، مع الحداثة والتطور العمراني اللذين تشهدهما الدولة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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