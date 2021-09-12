حميد النعيمي يصدر مرسوماً بإنشاء دائرة التشريفات والضيافة في عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2021 بشأن إنشاء دائرة التشريفات والضيافة في إمارة عجمان.

ونص المرسوم الذي ضم 15 مادة بعد التعريفات بان تُنشأ دائرة حكومية تُسمى «دائرة التشريفات والضيافة» في إمارة عجمان تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تمكنها من تحقيق أهدافها والقيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا المرسوم وتتبع مباشرةً لولي العهد ويكون المقر الرئيسي للدائرة في الديوان الأميري.

ويهدف إنشاء الدائرة إلى تحقيق مجموعة أهداف من أهمها تقديم أرقى مستويات التشريفات والضيافة الخاصة بالحاكم وولي العهد وأفراد الأسرة الحاكمة بما يعكس الموروث الحضاري للإمارة والدولة ووفقاً للمعايير المطبقة محلياً ودولياً وتوفير البيئة المناسبة وأقصى درجات الراحة والاطمئنان لضيوف الحاكم وولي العهد وأفراد الأسرة الحاكمة ونشر ثقافة مراسم التشريفات والضيافة لدى المعنيين في الجهات الحكومية الأخرى.

اختصاصات

وتتولى الدائرة مجموعة اختصاصات في سبيل تحقيق أهدافها منها إدارة وتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالتشريفات والضيافة وفقاً لأغلى المعايير المطبقة محلياً ودولياً والتعاون والتنسيق مع دواوين حكام الإمارات والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالزيارات المتبادلة والمسائل الأخرى المتعلقة باختصاصات الدائرة وتنظيم وتقديم كافة المسائل المرتبطة بالتشريفات والضيافة لضيوف الحاكم وولي العهد من الأسر الحاكمة والمسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات الرسمية وغير الرسمية التي تزور الإمارة أو الدولة والوفود المرافقة لهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المختصة الأخرى وتنظيم المقابلات واللقاءات الرسمية للحاكم ولولي العهد وأفراد الأسرة الحاكمة وتنظيم المناسبات والفعاليات التي تتم برعايتهم. كذلك تشمل الاختصاصات التنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها في كل ما يتعلق بمراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يرعاها الحاكم أو ولي العهد واقتراح التشريعات التي تكفل تحقيق أهدافها وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة باختصاصات الدائرة وأهدافها وتخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية للمعنيين من العاملين في الجهات الحكومية الأخرى وأي مهام أخرى تكلف بها من قبل الحاكم أو ولي العهد.

ونص المرسوم الأميري أيضاً على أن يكون للدائرة مدير عام يصدر بتعيينه قرار أميري من الحاكم وعدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين يتم تصريف وتنظيم كافة شؤونهم الوظيفية وفقاً لتشريعات الموارد البشرية السارية في حكومة الإمارة.