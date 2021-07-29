وفد «الوطني» يؤكد عمق العلاقات بين الإمارات والكويت

ابوظبي - سيف اليزيد - الكويت (وام)

استقبل سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، في قصر بيان أمس، وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الكويت، وذلك بحضور معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم صابرين حسن اليماحي، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله البطران، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وحميد علي العبار الشامسي، وسمية عبدالله السويدي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت.

كما حضر اللقاء أحمد خليفة الشحومي النائب الأول لرئيس مجلس الأمة الكويتي رئيس بعثة الشرف المرافقة للوفد، والفريق متقاعد جمال محمد الذياب مدير مكتب سمو ولي عهد الكويت، ومازن عيسى العيسى وكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد الكويتي، والسفير ناصر حجي المزين مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون.

كما استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة في قصر بيان أمس، وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الكويت، وذلك بحضور أحمد خليفة الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي. وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق علاقات الأخوة المتجذرة والمتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة. حضر اللقاء معالي عبدالعزيز دخيل الدخيل رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، والسفير ناصر حجي مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من ناحية أخرى، التقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت أمس وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الكويت.

وجرى خلال اللقاء استعراض وشائج العلاقات الأخوية المتينة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين والروابط التاريخية الوثيقة والمتجذرة بينهما.

قال معالي مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة إن العلاقات بين البلدين تاريخية ومتميزة على مستوى القيادات والحكومات والبرلمانات والشعوب، مضيفاً أن هذه الزيارة تجسد عمق العلاقات، وتبني مستقبلاً أفضل لمصلحة البلدين الشقيقين. وأكد الغانم أن دولة الكويت وشعبها لا ينظرون إلى دولة الإمارات بأنها دولة شقيقة فقط، وإنما تربطهما علاقات تاريخية متجذرة ومصالح وأهداف استراتيجية مشتركة.

جاء ذلك، لدى استقبال معاليه بمقر المجلس أمس وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، حيث رحب بالوفد في بلده الثاني دولة الكويت، وبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون القائمة بين المجلسين، بما يواكب علاقات الأخوة الراسخة والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تشهد تطوراً متنامياً على مختلف الصعد.

من جانبه أعرب حمد الرحومي عن شكره وتقديره لمعالي الغانم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ونقل تحيات معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى معالي رئيس المجلس الأمة الكويتي، وتمنياته لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعباً مزيدا من التقدم والازدهار.

وأشاد الرحومي بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين التي توطدت عبر عقود من الزمن، مؤكداً أن دولة الإمارات ستبقى داعماً لكل ما من شأنه الارتقاء بمختلف علاقات ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين. وأكد الجانبان أن هذه الزيارة تأتي في فترة تتميز بأعلى درجات التنسيق والتشاور والتكامل بين المجلسين، وأن هذه العلاقات تتسم بالتميز والفاعلية، وتعد أنموذجاً للتعاون البرلماني على المستوى العربي وتشهد تنسيقاً متبادلاً لا سيما في حشد الدعم والتأييد للقضايا ذات الأولوية خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية.

كما أكد الجانبان دور البرلمانيين والدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التواصل بين الدول والشعوب الشقيقة التي تمتلك روابط قوية، وموروثاً أصيلاً من التاريخ والقيم والمبادئ المشتركة، وفي تفعيل العلاقات مع مختلف برلمانات وشعوب العالم.