الامارات | السماح للشاحنات باستخدام طريق العين - دبي/ E66 خارج أوقات الذروة

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للشاحنات باستخدام طريق العين - دبي/ E66 خارج أوقات الذروة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل، بالتعاون مع بلدية مدينة العين والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أنه قرر السماح بتنقل الشاحنات من إمارة دبي وإليها باستخدام طريق طحنون بن محمد آل نهيان (العين - دبي/‏‏‏ E66)، مروراً بشارع هزاع بن سلطان في مدينة العين، خارج أوقات الذروة من 10 مساء حتى السادسة صباحاً، على ألا يتجاوز الحد الأقصى الكلي لوزن الشاحنة المسموح به 45 طناً.

وأكد المركز أن القرارات المانعة لاستخدام الطرق الأخرى من قبل الشاحنات تبقى سارية المفعول، مشيراً إلى أنه لن يسمح للشاحنات بعبور طريق الشويب نحو الإمارات الشمالية، حتى الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجارية حالياً في الطريق.

وأوضح أن المبادرة تأتي في سياق توجيهات القيادة نحو تشجيع الاستثمار وتوفير البنية التحتية الملائمة، التي تسهل الحركة التجارية بين إمارات الدولة، وتدعم انسيابية حركة الشاحنات، وترتقي بمعايير السلامة على الطرق، لافتاً إلى أنها تختصر المسافة وزمن الرحلة للشاحنات وتقلل من التكاليف التشغيلية، كما تحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق وتدعم استدامتها.

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