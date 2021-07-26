اختتام مسابقات «مهرجان ليوا للرطب»

ابوظبي - سيف اليزيد - الظفرة (الاتحاد)

اختتمت مسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ17، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، خلال الفترة من 1

- 25 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير مهرجان ليوا للرطب مدير إدارة المشاريع والتخطيط في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية: إن المهرجان يأتي كل عام استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى المحافظة على تراث دولة الإمارات وتطوير قطاع الزراعة، والدعم اللامحدود لكافة المهرجانات والفعاليات التراثية، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للمهرجان والتي ساهمت في تطوير المهرجان عاماً بعد عام حتى أصبحت الزراعة اليوم ثقافة راسخة لدى أبناء المجتمع.

وأشار عبيد المزروعي إلى أن مهرجان ليوا للرطب سجل نجاحاً جديداً يضاف إلى نجاحات المهرجان على مدار الأعوام السابقة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كوفيد- 19، وقد سجلت المسابقات المختلفة مشاركات متميزة من كافة مناطق إمارات الدولة، قدمت خلالها أصناف مميزة سواءً من ناحية مسابقات الرطب أو الفواكه، مضيفاً أن مسابقتي ليوا والظفرة لنخبة الرطب شهدتا عشرات الأصناف من الرطب الفاخر من الإنتاج المحلي لمزارع دولة الإمارات، وكذلك سجلت «مسابقة سلة فواكه الدار» عشرات الأصناف من الفواكه المميزة، الأمر الذي يدعوا اللجنة المنظمة للتوسع في مسابقاتها خلال الدورات القادمة.

وأوضح المزروعي أن فعاليات هذا العام اقتصرت على 22 مسابقة للرطب والفواكه والمزرعة النموذجية وأجمل مخرافة، والتي خصص لها 253 جائزة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 8 ملايين و200 ألف درهم، حيث امتدت المسابقات على مدار 8 أيام أقيمت على فترتين (من 15 إلى 18 يوليو ومن 22 إلى 25 يوليو)، حيث تخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتوجه بالشكر والتقدير للإسهامات الكبيرة التي قدمها شركاء النجاح من مؤسسات وشركات وطنية من أجل إنجاح أهداف المهرجان، والذين بلغ عددهم 15 مؤسسة وطنية في مقدمتهم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي للمهرجان شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وراعي التواصل المجتمعي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والداعمون (دائرة البلديات والنقل- بلدية منطقة الظفرة، شرطة أبوظبي، دائرة الثقافة والسياحة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» - مستشفيات الظفرة، شركة أبوظبي للتوزيع، شركة سيكيورتيك، شركة الفوعة، الاتحاد النسائي العام، الغدير للحرف الإماراتية) والشريك الإعلامي قناة بينونة.

وأقيمت ضمن فعاليات مهرجان ليوا للرطب 2021 بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، 5 محاضرات افتراضية شارك فيها مهندسون زراعيون وخبراء في الزراعة ومكافحة الآفات الزراعية، وقد تضمنت المحاضرات العناوين التالية (الممارسات الزراعية الجيدة للنخيل والتمور، مكافحة آفات النخيل، أصناف النخيل التجارية، عمليات الحصاد والجني لنخيل التمر، أساسيات في زراعة أشجار الفاكهة).

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب نتائج مزاينات رطب الخلاص والفرض ضمن الأشواط المفتوحة والأشواط المخصصة لمزارع منطقة العين، حيث خصصت لها نحو مليون و686 ألف درهم كجوائز نقدية موزعة على 80 جائزة ضمن 4 مزاينات، منها 25 جائزة لمزاينة رطب الخلاص (الشوط المفتوح)، و25 جائزة لمزاينة رطب الخلاص لمزارع منطقة العين، و15 جائزة لمزاينة رطب الفرض (الشوط المفتوح)، و15 جائزة لمزاينة رطب الفرض لمزارع منطقة العين.

وأسفرت مزاينة رطب الخلاص (الشوط المفتوح) عن فوز نصيب أحمد حمد دمينه المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي، وفي المركز الثالث سيف بخيت سيف مرشد المرر، وفي المركز الرابع عيسي فارس سعيد المزروعي، وفي المركز الخامس مبارك سالم سعيد المنصوري.

وسجلت مزاينة رطب الخلاص لمزارع منطقة العين فوز علي سعيد حمودة خميس العرياني بالمركز الأول، وفي المركز الثاني سلطان سعيد محمد سلطان العرياني، وفي المركز الثالث أحمد خميس حموده خميس العرياني، وفي المركز الرابع عبدالله مبارك حميد عيه الشامسي، وفي المركز الخامس مبارك محمد مفتاح الشامسي.

أما في مزاينة رطب الفرض (الشوط المفتوح) فقد فازت قماشة سيف بطي المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني ورثة المرحوم علي مصبح الكندي، وفي المركز الثالث روضة مبارك مسباح المرر، وفي المركز الرابع مبارك سالم سعيد المنصوري، وفي المركز الخامس عفراء محمد خلفان الهاملي.

وفي مزاينة رطب الفرض لمزارع منطقة العين فاز علي سعيد حمودة خميس العرياني بالمركز الأول، وفي المركز الثاني عبدالله مبارك حميد عيه الشامسي، وفي المركز الثالث خليفة بطي محمد خليفة الشامسي، وفي المركز الرابع مطر علي مفتاح محمد الشامسي، وفي المركز الخامس سعيد حموده خميس العرياني.

كما أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب أسماء الفائزين في مسابقة المزرعة النموذجية بفئاتها الثلاث (محاضر الشرقية والمحاضر الغربية في مدينة ليوا، ومزارع مدن الظفرة)، حيث تقدم الفائزون في فئة المحاضر الشرقية «ورثة عبدالله حاذه عبدالله المرر» ليحصد المركز الأول وفي المركز الثاني «مريم علي محمد المنصوري»، وذهب المركز الأول في فئة المحاضر الغربية إلى «عيسي فارس سعيد المزروعي»، والمركز الثاني «قماشة سيف بطي المزروعي»، فيما حصد المركز الأول في فئة مدن الظفرة «خليفة سهيل علي ربيع المزروعي»، وفي المركز الثاني «محمد خلفان محمد سويح المزروعي»، حيث تم نشر النتائج على حسابات لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية «تراثنا».

مسابقتا ليوا

سجلت مسابقة ليوا لنخبة الرطب تقدم «صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي» ليظفر بالمركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني إلى «ميرة علي مرشد المرر»، وفي المركز الثالث «سيف صياح سالم طماش المنصوري»، وفي المركز الرابع «سلمى مصبح الكندي المرر»، وفي المركز الخامس «مبارك سالم سعيد المنصوري».

أما في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب فقد ذهب المركز الأول إلى «ورثة عبدالله حاذه عبدالله المرر»، وفي المركز الثاني «عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي»، وفي المركز الثالث «أحمد سيف محمد الفلاسي»، وفي المركز الرابع «سعيد سالم جابر سعيد المنصوري»، وفي المركز الخامس «محمد أحمد دمينه المنصوري».