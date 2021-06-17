الامارات | «قرار عاجل».. يُنقذ مواطنة سبعينية من سكتة دماغية قاتلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «قرار عاجل».. يُنقذ مواطنة سبعينية من سكتة دماغية قاتلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس قسم الأشعة في مستشفى توام، الدكتور جمال القطيش، إن ذوي مريضة سبعينية أسهموا في نجاتها من سكتة دماغية حادة، تعرضت لها، وكادت تودي بحياتها.

وأوضح أنهم اتخذوا قرارا عاجلا بإحضارها إلى المستشفى فور حدوث الإصابة، أي خلال أقل من ساعتين على ظهور الأعراض عليها، مشيرا إلى أن عامل الوقت أسهم بدور كبير في إنقاذ حياتها.

وأضاف القطيش أن وعي الأهل كان واحدا من أهم أسباب نجاح عملية القسطرة التي خضعت لها، الأمر الذي أدى إلى تحسن حالتها، من دون أن يغفل دور التقنيات والمهارات الطبية والخبرات في المستشفى.

ونجح الفريق الطبي لقسم الأشعة التداخلية، في علاج المريضة البالغة 75 عاما، بعد نقلها إلى قسم الطوارئ وهي تعاني أعراض السكتة الدماغية الحادة، حيث خضعت للفحوص اللازمة، التي أكدت إصابتها بانسداد شريان كبير مغذٍ للدماغ، فنقلت إلى قسم القسطرة الدماغية لإزالة التجلط وإعادة التروية إلى الدماغ، الأمر الذي ساعد على تحسن حالتها الصحية واستعادة القدرة على النطق والحركة بعد مرور 24 ساعة.



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