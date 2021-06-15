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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد -  يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار غرباً. 

الرياح شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي متوسط الموج الى مضطرب غرباً.. فيما سيحدث المد الأول عند 18:34 والمد الثاني عند 04:00 ..والجزر الأول عند الساعة 11:14 والجزر الثاني عند الساعة 21:42 . 

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 13:59 والمد الثاني عند الساعة 01:14 .. والجزر الأول عند الساعة 20:16 والجزر الثاني عند الساعة 07:46 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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