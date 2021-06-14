الامارات | بالفيديو.. 5 فوائد للتبرع بالدم ضمن حملة «دمي لوطني»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. 5 فوائد للتبرع بالدم ضمن حملة «دمي لوطني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت حملة «دمي لوطني» في دورتها الأولى في العام 2012 برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث كان سموه أول المتبرعين بالدم لحظة إطلاقها، وهو ما أسهم في نجاح وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الحملة منذ عامها الأول خاصة بعد تأكيد سموه على أهمية المبادرة بقوله: "إن التبرع بالدم هو أفضل هدية يمكن أن يقدمها المواطن والمقيم تعبيراً عن حب الوطن، خصوصاً أن هناك مرضى ومصابين في حاجة إلى كل قطرة دم".

ويتم تنفيذ الحملة بشراكة استراتيجية وتعاون مثمر بين صحيفة الإمارات اليوم وخدمة الأمين، وهيئة الصحة بدبي.

وقد أظهرت إحصاءات هيئة الصحة بدبي أن حملة «دمي لوطني» وفرت قرابة 36 ألف وحدة دم خلال السنوات التسع الماضية، وهو ما ساعد في إنقاذ حياة 90 ألف مريض.

شاهد الفيديو التالي عن أهمية التبرع بالدم لحملة «دمي لوطني»:

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