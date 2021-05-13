الامارات | جائزة "تقدير" تكرم المتميزين في مجال الرعاية العمالية 17 مايو الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة "تقدير" تكرم المتميزين في مجال الرعاية العمالية 17 مايو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي راعي جائزة تقدير العمالية، تنظم إدارة الجائزة حفلا كبيرا لتكريم الشركات والعمال المتميزين الفائزين بدورتها الرابعة للعام 2020.

يقام الحفل يوم 17 مايو الجاري في قاعة راشد في مركز دبي التجاري العالمي الساعة 11 صباحا مع اتخاذ كافة الترتيبات البروتوكولية والإجراءات الاحترازية المعتمدة الخاصة بكوفيد19 .

يحضر حفل التكريم عدد من كبار المسؤولين وأصحاب المعالي والسعادة وممثلي بعض المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي وسائل الاعلام بالإضافة الى ممثلي الشركات الفائزة والعمال المتميزين.

وقال الامين العام للجائزة الرائد خالد اسماعيل:" ان الاحتفال سيكون مميزا بكل معنى الكلمة بما يليق بسمعة دولة الامارات ودبي العالمية في يتعلق بمعايير الرعاية العمالية وبالإنجازات المهمة التي حققتها الجائزة في دورتها الرابعة على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي اوجدتها جائحة كورونا.

وأضاف الرائد اسماعيل: "سيتم خلال الحفل الكشف عن ابرز انجازات الجائزة في دورتها الرابعة وعن المحفزات الحكومية وبطاقات التميز الخاصة التي أصدرتها إدارة الجائزة للعمال والشركات المتميزين بالإضافة الى عرض فيلمين وثائقيين يلخصان الدور المتميز الذي تلعبه الجائزة على طريق بناء افضل العلاقات بين الشركات والعمال وتعزيز سمعة الامارات على هذا الصعيد".

وأشارت إدارة الجائزة الى ان المعنيين والمهتمين من داخل وخارج الدولة الذين لم تتح لهم الظروف حضور الحفل شخصيا، يمكنهم متابعة وقائع حفل التكريم عبر الموقع والمنصة الالكترونية الخاصة التي انشأتها خصيصا لهذا الغرض https://taqdeerawards.code1world.com/

ويساهم في دعم ورعاية الجائزة الجهات التالية: فئة الراعي الاستراتيجي كل من هيئة الطرق والمواصلات وهيئة مياه وكهرباء دبي وبلدية دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي و (وصل لادارة الأصول) ونداء – مؤسسة الاتصالات المهنية واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي بالتعاون مع اكسبو 2020 . كما يساهم في دعم ورعاية الجائزة تلفزيون دبي كراعي اعلامي استراتيجي بالإضافة الى شركة نيا كراعي بلاتيني . وتساهم اماراتك وفلاي دبي بدعم الجائزة ضمن فئة الرعاية الذهبية. في حين يساهم كل من بنك الامارات دبي الوطني واينوك والفردان للصرافة ضمن فئة الرعاية الفضية.

وبلغ إجمالي عدد العمال والشركات الفائزة بالفئات الخمسة للجائزة في دورتها الرابعة للعام 2020 (91 عاملاً وشركة)، من بينهم 77 عاملاً وشركة حصلوا على الفئات ما بين (3 – 5 نجوم) وسيتم تكريمهم خلال الحفل. كما سيتم منح 14 عاملاً وشركة من الحاصلين على فئتي النجوم ما بين (1 -2 نجمة) شهادات تقدير. كما فازت 4 شركات بفئة 5 نجوم، و11 شركة بفئة 4 نجوم، و14 شركة بفئة 3 نجوم، و10 شركات بفئة نجمتين، و4 شركات بفئة نجمة واحدة.

وعلى صعيد العمال، فقد حصل 4 مهندسين على جوائز من فئة (5 نجوم)، وحصل 4 مشرفين على لقب المشرف الميداني المتميز، و4 عمال على فئة العامل المتميز، أما العمال الفائزين بفئة (4 نجوم) فقد حصل 11 عاملاً على لقب المشرف الميداني المتميز و11 عاملاً على لقب العامل المتميز، وحصل حصل 14 عاملاً على لقب العامل المتميز في بفئة (3 نجوم).

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