الامارات | بلدية الشارقة تصادر 7.5 أطنان ألواح كرتونية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تصادر 7.5 أطنان ألواح كرتونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية مدينة الشارقة بأنها صادرت نحو 7.5 أطنان من الألواح الكرتونية تم ضبطها خلال حملات تم تنظيمها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لضبط الأشخاص المخالفين الذين يجمعون النفايات غير المعدنية، خصوصاً الألواح الكرتونية بصورة مشوّهة للمظهر العام، باعتبار هذه السلوكيات تؤثر سلباً على المجتمع.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في البلدية، خالد بن فلاح السويدي، أن هذه الحملات تأتي بهدف رصد مشوّهات المظهر العام والأشخاص الذين يجمعون ألواح الكرتون وضبط مواقع تخزينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وتحويل الألواح المضبوطة لشركة الشارقة للبيئة «بيئة» لإعادة تدويرها.

وأوضح السويدي أن البلدية تستمر في تنظيم الحملات والزيارات التفتيشية لرصد مشوّهات المظهر العام، حيث قامت خلال العام الماضي بتنظيم أكثر من 30 ألف زيارة وحملة تفتيشية، للحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة، فضلاً عن تنظيم حملات توعية وتوزيع منشورات على الجمهور لحثهم على المحافظة على النظافة لضمان البيئة الصحية والمستدامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news