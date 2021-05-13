الامارات | توظيف.. «كورونا» يُسرّع الانتقال إلى الخدمات السحابية

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. «كورونا» يُسرّع الانتقال إلى الخدمات السحابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد تقرير حديث، نشرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في عددها الأخير من مجلة «صدى الموارد البشرية» بأن جائحة «كوفيد-19» تسببت في حدوث تحوّل جوهري في افتراضات هندسة الأعمال، إذ دفعت العديد من المؤسسات وجهات العمل إلى تغيير ملفات استراتيجيات البنية التحتية السحابية لديها.

وأوضح التقرير أنه، وفقاً لاسـتطلاع أجرته مؤسسة «لوجيك مونيتور»، فقد اتفق 87% من صناع القرار في مجال تقنية المعلومات عالمياً على أن الجائحة من شأنها تسريع انتقال المؤسسات إلى الخدمات السحابية، مؤكداً أن وجود تكهنات بحدوث انخفاض في أعباء العمل المحلية بحلول عام 2025، أسهم في تسريع وتيرة هذا الانتقال، خصوصاً في ظل عمل معظم الموظفين عن بعد، حيث شهد مقدمو الخدمات السحابية العامة طفرة هائلة في الطلب على خدماتهم، واضطرت المؤسسات إلى رفع مستوى وحجم السحابة والتحوّل إليها بسرعة.

وأشار التقرير إلى أن العمل عن بعد كشف عن صعوبة الوصول إلى البنية التحتية المحلية، ما يسلط الضوء على مخاطر البنية التحتية الرئيسة.

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