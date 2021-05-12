الامارات | مخالفة وإنذار 104 منشآت غذائية بالفجيرة في النصف الأول من رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة وإنذار 104 منشآت غذائية بالفجيرة في النصف الأول من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت بلديتا الفجيرة ودبا الفجيرة 104 مخالفات وإنذارات خلال النصف الأول من رمضان، تضمنت منشآت لم تلتزم بالضوابط والاشتراطات الصحية والاشتراطات المتبعة، كما صادرتا 61 كيلوغراماً من المواد الغذائية والاستهلاكية الفاسدة ومنتهية الصلاحية ومواد محظورة (البان والنسوار).

وأفادت بلدية الفجيرة بمخالفة 31 منشأة غذائية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس «كورونا»، لافتة إلى تنفيذ فرق التفتيش 183 زيارة تفتيشية، وبلغت نسبة التزام المحال والمؤسسات 95%، مؤكدة عدم وجود إنذارات أو إغلاق لأي محل تجاري خلال تلك الفترة.

وأوضحت البلدية أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها، مناشدة المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 80036، أو عبر تطبيق «سمارت الفجيرة».

من جانبها، سجلت بلدية دبا الفجيرة، خلال النصف الأول من رمضان، 43 مخالفة، تضمنت منشآت لم تلتزم بالضوابط والاشتراطات الصحية، وبالإضافة إلى عدم الالتزام بالاشتراطات المتبعة، كما صادرت 61 كيلوغراماً من المواد الغذائية والاستهلاكية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، ومواد محظورة (البان والنسوار).

وأكد مدير بلدية دبا الفجيرة، حسن اليماحي، أن عدد الزيارات التفتيشية التي نفذها مفتشو البلدية بلغ 45 جولة على 185 منشأة غذائية في أسواق اللحوم والأسماك والخضار، أسفرت عن مخالفة 43 منشأة، منها 19 غير ملتزمة بالضوابط والاشتراطات الصحية، وعدم وجود بطاقة صحية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتجديدها، منوهاً بأن المخالفات المسجلة تضمنت ثماني منشآت لم تلتزم بالإجراءات الصحية المتبعة، وثبت عدم التزامها بالقرارات الوقائية الصادرة عن البلدية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news