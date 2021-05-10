الامارات | مدارس تلزم المعـــلمين بمراجعات لطلبة «الـ 12» قبل ســـاعة من الامتحان

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس تلزم المعـــلمين بمراجعات لطلبة «الـ 12» قبل ســـاعة من الامتحان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت إدارات مدارس حكومية معلميها إلى الانتهاء من المناهج الدراسية في موعد أقصاه الثالث من يونيو المقبل، مؤكدة ضرورة الانتهاء من الامتحانات التكوينية وتجهيز درجاتها للرصد عند فتح نظام درجات الطالب «المنهل»، ورفع كشوف الدرجات.

وطالبت المدارس، أخيراً، معلميها بالاستعداد لعمل مراجعات لطلبة صفوف النقل خلال الأسبوع الذي يسبق امتحانات نهاية العام الدراسي، إضافة إلى مراجعات لطلبة الصف الثاني عشر خلال فترة الامتحانات، لمدة ساعة يومياً، من السابعة والنصف صباحاً إلى الثامنة والنصف صباحاً قبل الامتحانات، لمساعدة الطلبة على الاستعداد بشكل جيد للإجابة عن الأسئلة، مشيرة إلى أن الدوام خلال تلك الفترة يكون حضورياً في المدارس من السابعة والنصف صباحاً إلى الواحدة ظهراً.

وبيّن دليل استعداد المدرسة الإماراتية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري، الذي أصدرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، أخيراً، أن امتحانات مواد المجوعة (A) للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، تنطلق في الثامن من يونيو المقبل، وتُسلم المهام والمشروعات لمواد المجموعة (B) خلال الفترة من 30 مايو الجاري إلى الثالث من يونيو المقبل، موضحاً أن طلبة الصف الثاني عشر سيؤدون امتحاناتهم إلكترونياً في المدارس، فيما سيؤدي طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر امتحاناتهم إلكترونياً «عن بعد».

وأوضحت الجداول أن المدة الزمنية لامتحان كل مادة للصفوف هي 90 دقيقة (ساعة ونصف الساعة)، وتبدأ فترة الامتحانات يومياً لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثامن في التاسعة صباحاً وتنتهي في العاشرة والنصف، فيما يبدأ طلبة الصفوف من التاسع إلى العاشر بجميع مساراتها، امتحاناتهم يومياً، في الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً، أما طلبة الصف الثاني عشر فيبدأون في التاسعة صباحاً إلى العاشرة والنصف، وسيؤدي الطلبة امتحان مادة واحدة يومياً، ويستهل طلبة الصفوف امتحاناتهم بمادة التربية الإسلامية.

وأظهرت جداول امتحانات الصف الثاني عشر أن طلبة المسارات، العام والمتقدم والنخبة، سيبدأون بمادة التربية الإسلامية، تليها الدراسات الاجتماعية، ثم الكيمياء/‏‏الأحياء، ثم الرياضيات.

ويأتي بعدها امتحان اللغة العربية، ثم اللغة الإنجليزية، ثم الفيزياء.

ويختتم طلبة «العام» و«المتقدم» امتحاناتهم بمادة العلوم الصحية، ويختتم طلبة مسار النخبة بمادة الأحياء، أما طلبة المسار التطبيقي فيبدأون بمادة التربية الإسلامية، ثم الدراسات الاجتماعية، تليها العلوم التطبيقية، ثم الرياضيات، وبعدها اللغة العربية، ويختتمون امتحاناتهم باللغة الإنجليزية.

وشددت المؤسسة في تعميمها على ضرورة تنبيه الطلبة لعمل فحص «كوفيد - 19»، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الواردة في «دليل الإجراءات الاحترازية»، على ألا تتعدى صلاحية الفحص سبعة أيام متتالية، إضافة إلى تنبيههم بضرورة الالتزام بالزي المدرسي عند حضورهم إلى المدرسة، وعلى إدارة المدرسة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في الدليل خلال فترة الامتحانات، والتأكد من شخصية الطالب عند الحضور للمدرسة، وحصر الطلبة المتغيبين عن الامتحان، وتحديد سبب الغياب.

• 90 دقيقة المدة الزمنية المخصصة لإجراء الامتحان في كل مادة دراسية.

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