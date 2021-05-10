الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صيانة

رصد قرّاء تفاوتاً كبيراً في مستوى الخدمات التي توفرها ورش صيانة السيارات، مطالبين الجهات المعنية في الدولة، بتصنيفها وفقاً لفئات تعكس مدى جودة خدماتها، كي يتمكن المتعامل من تحديد اختياراته بسهولة.

صناديق

طالب سكان في منطقة «النعيمية 2»، الجهات المعنية بإزالة صناديق جمع الملابس المنتشرة أمام البنايات، إذ يتم تركها لفترات طويلة من دون فتحها، ما يجعلها مأوى للفئران والحشرات، وإعادة توزيعها في أماكن تسهّل عملية جمع محتوياتها بشكل دوري من قبل المعنيين.

تباعد

لاحظ قرّاء تكدس الزبائن أمام بعض المطاعم العربية بالشارقة في الساعة التي تسبق أذان المغرب، من دون مراعاة للتباعد الاجتماعي، للحدّ من انتشار وباء «كورونا».

كوادر

طالب متعاملون مع مستشفيات خاصة بتوفير كوادر إضافية من الأطقم الصحية المسؤولة عن إجراء المسحات الطبية (PCR)، للكشف عن فيروس «كورونا»، بما يضمن خفض فترة الانتظار الطويلة نسبياً، ويقلل من تكدس المراجعين في صالات الانتظار.

بيوت قديمة

لاحظ قارئ وجود عدد من المنازل القديمة المعلق عليها لافتة «للهدم» من بلدية عجمان، منذ فترة طويلة، من دون اتخاذ إجراء بشأنها، مشيراً إلى أن هذه المنازل أصبحت مرتعاً للحيوانات، على الرغم من وجودها بالقرب من الأبراج السكنية.

جرس

فرضت إدارة أحد المباني السكنية على المستأجرين الذين يتسببون في تشغيل جرس إنذار الحرائق، غرامة مقدارها 100 درهم، متسائلين عن مدى قانونية هذا الإجراء.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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