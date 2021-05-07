الامارات | «كهرباء الشارقة» تربط شيص بشبكة خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تربط شيص بشبكة خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع ربط منطقة شيص بالشبكة الكهربائية الرئيسة لمدينة خورفكان، مروراً بالأنفاق، وذلك بعد الانتهاء من تشغيل محطة الأنفاق جهد 33/‏‏‏11 كيلوفولت، وإحلال وإلغاء محطة إنتاج الكهرباء من المولدات التي تعمل بالديزل، وذلك حسب الخطة الاستراتيجية.

وأكد مدير إدارة خورفكان، المهندس أحمد الملا، أن «تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي يأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بتقديم أفضل الخدمات لكل مناطق إمارة الشارقة، كما يأتي في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على تطوير خدماتها، وتحقيق الثبات والاستقرار للشبكة الكهربائية، ووصول الخدمات إلى جميع مناطق الإمارة بكفاءة عالية، وتطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة».

وأكد أن تشغيل شبكة الكهرباء الرئيسة في منطقة شيص سيسهم في الحفاظ على البيئة، ويلغي استخدام الوقود السائل، ويخفض تلوث الهواء والصوت، حيث تم الاستغناء عن مولدات الديزل، وسيسهم تشغيل الشبكة الكهربائية في خدمة المشروعات التطويرية والسياحية التي وجَّه بها صاحب السموّ حاكم الشارقة، في منطقة شيص، ويعتبر إضافة نوعية لخدمة سكان المنطقة والزائرين.

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