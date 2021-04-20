الامارات | «بلدية دبي» تغلق مغسلة لتجاهل النظافة الشخصية

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تغلق مغسلة لتجاهل النظافة الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي، اليوم مغسلة في منطقة نايف، بسبب الاكتظاظ، وعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، كما خالفت مؤسسة أخرى، بسبب ممارسات مخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت البلدية أنها نفذت أمس 2346 زيارة تفتيشية ميدانية، أنذرت خلالها 22 مؤسسة أخرى، في أنشطة متنوعة، فيما بلغت نسبة الالتزام 98%، وتركزت غالبية المخالفات في عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء معدات السلامة الشخصية مثل الكمامات والقفازات أثناء التحضير، وعدم استخدام مواد تعقيم وتطهير معتمدة، والاكتظاظ داخل المكان، وإهمال النظافة الشخصية للعاملين في المكان.

ولفتت إلى أن قرار إغلاق المؤسسة المخالفة يكون مؤقتاً، لحين إزالة سبب المخالفة، وتنسيق أوضاعها. وذكرت البلدية أن مفتشيها يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم لمنع حدوث تلوث.

وتدقق البلدية على المؤسسات الغذائية في الإمارة باختلاف أنشطتها، مثل المطاعم والكافتيريات والمقاهي التي تقدم أغذية، والبقالات والسوبر ماركت، والمخابز، كما تفتش وتراقب سيارات التوصيل، للتأكد من تعقيمها، والمحافظة على إجراءات السلامة الغذائية بعد كل طلبية، وتغيير عمال التوصيل للكمامة والقفازات بعد كل طلبية.

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