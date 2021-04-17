الامارات | جمعية دبي الخيرية تسهم بمليوني درهم في حملة «100 مليون وجبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية دبي الخيرية تسهم بمليوني درهم في حملة «100 مليون وجبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية دبي الخيرية عن مساهمتها بمليوني درهم من خلال دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لدعم حملة 100 مليون وجبة.

وتعد حملة 100 مليون وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تجسيداً لقيم العطاء والتكافل في شهر الخير، وامتداداً لحملة 10 ملايين وجبة التي سجلت نجاحاً ملحوظاً في رمضان الماضي.

وأكد أمين سر جمعية دبي الخيرية، أحمد محمد مسمار، أن الحملة تعكس قيم التكافل والتراحم التي تجسدها دولة الإمارات تجاه الشعوب المحتاجة، وتشكّل ترجمة صادقة لتوجهات قيادة الدولة الرشيدة لمد يد العون والمساعدة إلى المحتاجين، متمنياً لها النجاح في تحقيق الهدف المنشود.

واعتبر المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أحمد درويش المهيري، أن المبادرة تشكل نموذجاً عالمياً وترسخ مكانة دولة الإمارات وقيادتها في إغاثة شعوب العالم ودعمها في مواجهة التحديات الإنسانية المتمثلة بالجوع وسوء التغذية.

وأضاف أن الحملة تؤكد أن الإمارات قلب ينبض بالخير من قيادة تؤمن بـأهمية الإنسان ليصل عطاؤها إلى الشرق والغرب، لتعكس قيم التكافل والتعاضد الراسخة لدى قيادة الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها. وأوضح أن الحملة تحمل في طياتها رسائل التراحم والتعاطف مع معاناة الآخرين كشبكة متكاملة تنتج حراكاً مجتمعياً إيجابياً.

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